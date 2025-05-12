ВС РФ применили на СВО новый дрон-трансформер «Вобла»

Военнослужащие 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» впервые успешно применили в зоне специальной военной операции новый мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер «Вобла». Об этом сообщил журналистам военный техник полевой лаборатории БПЛА с позывным «Мультик». По словам военного, конструкция комплекса состоит из пяти дронов и специальной сборной рамы.
«Мы разработали, внедрили и применяем в боевых условиях изделие под названием „Вобла“. Состоит оно из 5 дронов… и сама сборная рама, которая так же изготавливается нашими специалистами. На эту раму мы устанавливаем 4 дрона по ее краям. Каждый дрон выступает в роли одного мотора. В центре рамы устанавливается пятый дрон, он и является, так сказать, компьютером, мозгом, видеопередатчиком и камерой для данного изделия», — рассказал «Мультик», отметив что с помощью нового аппарата уже были успешно ликвидированы укрепленные огневые точки Вооруженных сил Украины в районе Антоновского моста под Херсоном. Его слова передает РИА «Новости».
По словам военного, дрон способен нести до 7 килограммов полезной нагрузки, включая противотанковые мины и другие тяжелые взрывные устройства. Он отметил, что «Вобла» позволяет ВС РФ наносить «точечные и мощные удары».
Разработка предназначена для поражения пунктов управления БПЛА противника и уничтожения долговременных огневых точек. Для управления дроном-«Воблой» оператору не требуется серьезная дополнительная подготовка. Сборка одного такого тяжелого мультисоставного дрона занимает у специалистов около суток.
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