Бывший следователь в Петербурге признался в вывозе оружия из зоны СВО

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Панжев был задержан на границе Ростовской области
Панжев был задержан на границе Ростовской области Фото:

Бывший следователь из Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывоза оружия из зоны спецоперации. Об этом говорится в судебных документах.

«При допросе Панжев признал свою вину», — передает содержание материалов ТАСС. Он, занимая пост заместителя руководителя Следственного комитета Фрунзенского района, был задержан на границе Ростовской области в октябре 2024 года, в его автомобиле были найдены автоматы Калашникова и гранаты.

В отношении Панжева возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и перевозке оружия. Он ушел на СВО в конце 2022 — начале 2023 года и позже возглавил территориальный отдел Следственного комитета в Луганске. В мае 2024 года суд приговорил контрактника к трем с половиной годам колонии за попытку незаконной продажи оружия, вывезенного из зоны конфликта.

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Бывший следователь из Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывоза оружия из зоны спецоперации. Об этом говорится в судебных документах. «При допросе Панжев признал свою вину», — передает содержание материалов ТАСС. Он, занимая пост заместителя руководителя Следственного комитета Фрунзенского района, был задержан на границе Ростовской области в октябре 2024 года, в его автомобиле были найдены автоматы Калашникова и гранаты. В отношении Панжева возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и перевозке оружия. Он ушел на СВО в конце 2022 — начале 2023 года и позже возглавил территориальный отдел Следственного комитета в Луганске. В мае 2024 года суд приговорил контрактника к трем с половиной годам колонии за попытку незаконной продажи оружия, вывезенного из зоны конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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