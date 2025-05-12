Бывший следователь в Петербурге признался в вывозе оружия из зоны СВО

Бывший следователь из Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывоза оружия из зоны спецоперации. Об этом говорится в судебных документах.
«При допросе Панжев признал свою вину», — передает содержание материалов ТАСС. Он, занимая пост заместителя руководителя Следственного комитета Фрунзенского района, был задержан на границе Ростовской области в октябре 2024 года, в его автомобиле были найдены автоматы Калашникова и гранаты.
В отношении Панжева возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном приобретении и перевозке оружия. Он ушел на СВО в конце 2022 — начале 2023 года и позже возглавил территориальный отдел Следственного комитета в Луганске. В мае 2024 года суд приговорил контрактника к трем с половиной годам колонии за попытку незаконной продажи оружия, вывезенного из зоны конфликта.
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