«Молитва заменяет бронежилет»: иерей Роман Чебоненко — о работе священников в зоне СВО

URA.RU рассказывает о тех, кто сражается за Родину сегодня, чем они живут и как их вклад приближает победу в СВО. Наш сегодняшний герой — иерей Роман Чебоненко, штатный священнослужитель 201-й военной базы, помощник командира по работе с верующими военнослужащими. С начала СВО он провел в зоне боевых действий более 600 дней, оказывая духовную поддержку российским солдатам.
Давно ли вы на передовой?
Священники не выходят на линию боевого соприкосновения, то есть на передовую. Эти места очень опасны. Обычно посещаются вторая и третья линии, тыловые районы и районы восстановления.
Если под «передовой» вы понимаете тот район, в котором мы все находимся, то можно сказать, что я нахожусь здесь почти с самого начала специальной военной операции в 2022 году в составе группировки сил «Центр».
Это наши отважные ребята, с которыми мы здесь взаимодействовали. Я работал вместе с замполитом и психологом, мы ездили по подразделениям, духовно поддерживали военнослужащих. Психолог выполнял свою работу, замполит — свою, а я как священнослужитель выполнял духовное окормление, поддержку: исповедовал, причащал, привозил крестики и многое другое.
Что сподвигло отправиться на фронт?
В первую очередь, я скажу так: это наша обязанность. Мы долгое время служили на поприще Министерства обороны, окормляли военнослужащих, говорили о подвигах воинства и святых угодников. И вот, по всей видимости, пришел наш час, когда мы сами должны что-то проявить.
Неужели мы тем самым покажем ребятам, что мы не готовы идти? То есть они должны идти, а мы не пойдем? Мы будем сидеть? Конечно же, мы не можем так поступить.
Я являюсь штатным священнослужителем, помощником командира по работе с военнослужащими. Вместе с другими священниками меня отправляют в командировки. Нам приходит вызов, и мы не отказываемся от них. Наши командиры видят в этом большую необходимость. В первую очередь, нами движет именно служебный долг. Внутренне ты можешь преодолевать самые разные страхи.
Но когда приходит время ехать, надо ехать. Иногда даже просимся сами, потому что видим свою необходимость здесь. Там вера воспринимается по-другому, здесь она кажется более живой. Живые глаза бойцов сильно воодушевляют, заряжают энергией и дают силы работать. Благодаря им мы сами часто просимся в служебные командировки.
«Молитва — как цемент между камнями»
Как вы помогаете бойцам справляться со страхом и стрессом?
Проводим воодушевляющие беседы, приводим примеры как исторического, так и духовного характера. Начинаем со святых, которые вдохновляют нас, и заканчиваем более современными людьми, чьи подвиги, хотя и не канонизированы церковью, но имеют огромное значение для страны. Разговоры на эти темы помогают им справляться со страхом.
Также победить страх помогает и осознание, что кому-то еще хуже. Мы делимся такими историями, которые узнали по опыту службы. Воины начинают понимать, что они не одиноки в своих испытаниях.
Конечно, после каждой беседы мы обязательно закрепляем сказанное молитвой. Молитва, благословение, исповедь и причастие — это обязательные элементы, потому что слова утешения сами по себе недостаточны.
Какие истории укрепления веры и условия боевых действий вам запомнились больше всего?
Однажды мы приехали разбирать храм и навести там порядок. Снаряды попали в купол уже на освобожденной территории. Я заметил, как кропотливо парни подходили к этому, как аккуратно все складывали и убирали. Наша машина стояла под деревом, и тут начались прилеты. Снаряд попал недалеко от машины и воткнулся прямо в дерево. У водителя возникло чувство, что вся жизнь промелькнула перед глазами.
Он сразу же отъехал в другую сторону и встал подальше. Мы, конечно, тоже были очень удивлены, почему он не разорвался. А водитель в простоте ответил: «Мы же здесь убираем храм, делаем божеское дело и ничего плохого не совершаем». У многих воинов в такие моменты приходит осмысление, почему происходят чудеса, ради кого они происходят и во имя кого.
Таких историй много. Ребята рассказывали, когда чудесным образом оставались в живых, уворачивались от дронов или избегали ракетной опасности. Один боец рассказывал, что ему позвонили, когда была плохая связь. И стоило ему выйти на улицу, как в это место прилетела ракета.
Встречали ли вы случаи, когда бойцы обращались в веру именно в зоне СВО?
Происходит много таких случаев, когда мы крестим большое количество людей. Иногда даже не успеваем спросить человека, что именно его сподвигло. Многие крестятся после того, как увидели какие-то потрясшие их события.
Один человек рассказал, что был сильный обстрел, и он дал обещание, что обязательно покрестится, если останется в живых. Крестил его уже я. Так получилось, что все крестики, которые у меня были, я раздал. Но командир роты снял с себя свой и отдал его бойцу. Оба, слава Богу, живы.
«Воины становятся духовно сильнее»
С какими трудностями в зоне специальной военной операции вы сталкиваетесь больше всего?
Когда приходится работать с людьми, мы можем охватить не так много людей, потому что они сильно распределены и заняты. Это не пункт постоянной дислокации, где можно собрать всех сразу.
Работать приходится в маленьких группах, преодолевая при этом большие расстояния. Большая сложность — донести до каждого человека нашу помощь и охватить всех. Мы стараемся расширять свои возможности и привлекать больше священнослужителей.
Как вы утешаете матерей, потерявших сыновей?
Матерям, потерявших сыновей, приходит на ум только один пример — нашего протоиерея Дмитрия Смирнова. Он говорил так: наш путь христианина — это большая длинная дорога, которая ведет в великий город, в котором мы будем счастливы. Для христианина это Царство Небесное.
И когда мы идем по этой дороге, бывает, что на ней очень жарко, иногда очень холодно, иногда она каменистая или высокогорная, с большими опасностями, трудностями и переменами. И вот представьте себе: из этого города вылетает один вертолет. Он подлетает и говорит, что может взять только одного человека, а остальным придется идти дальше пешком. Как вы думаете, что сделает мать? Конечно, она посадит в этот вертолет самое дорогое, что у нее есть, а сама будет идти дальше, преодолевая все трудности.
Как вы организуете свои поездки и службы в таких условиях?
Мы согласуем поездки с военно-политическим управлением, которое полностью корректирует нашу работу: они знают, где сейчас находятся ребята, куда нужно направить наше внимание, и мы следуем этим указаниям. Но иногда многие замполиты просто пишут: «Батюшка, хотели бы вас видеть у нас». Мы согласовываем это с кураторами и едем к ребятам.
Все происходит очень быстро, так как у бойцов мало времени. В сжатые сроки нужно вложить как можно больше: напутственные слова, молитвы. Большое внимание уделяем индивидуальным беседам с воинами.
Что для вас лично значит эта миссия?
Наша миссия — это духовная поддержка. И я считаю, что она очень важна наряду с боевой и спортивной подготовкой.
Насколько бы физически сильным ни был солдат, если он не силен духом, он не пойдет вперед. Из-за страха.
«Вера помогает воину остаться человеком»
Где вы сами находите силы для поддержки других в таких сложных обстоятельствах?
В благодарности солдат, в человеческих эмоциях.. Очень приятно работать с людьми, которые смотрят на тебя живыми глазами, ловят каждое твое слово и радуются твоему приезду.
Когда воины подходят, жмут руку и говорят: "Спасибо, батюшка, что приехали"... это дорогого стоит.
Конечно же, мы, как священники, находим поддержку в молитве и таинствах церкви. Нельзя приезжать к солдатам с испуганными глазами, иначе эта неуверенность передастся и им.
Какие напутствия вы обычно даете бойцам перед их миссией?
В первую очередь — что нельзя терять веру. Вера нас укрепляет изнутри, но ее мы также должны укрепить, а она питается молитвой. Поэтому молитва так важна. После этого батюшка начинает говорить духовные слова. Далее — благословение.
Как, по вашему мнению, вера может помочь людям после возвращения из зоны боевых действий?
Вера помогает не только в этом, но и вообще во всей нашей жизни. Я думаю, что в первую очередь, благодаря ей можно остаться человеком и покрыть любовью все то, что было черствым.
Считаю президентскую программу, когда участников СВО ставят на руководящие должности, хорошей. СВО делает парней более мужественными и взрослыми. Миссия — строить и поднимать страну — им вполне по плечу. Главное — не растратить все то, что приобрели, в блуде и пьянстве.
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