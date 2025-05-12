Умерла актриса Ольга Моховая

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Ольге Моховой было 54 года
Ольге Моховой было 54 года Фото:

Умерла актриса Ольга Моховая, известная по сериалам «Следаки» и «Обручальное кольцо», ей было 54 года. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте артистки.

«11.05.2025 — невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас...», — говорится в сообщении. Там добавили, что память актрисы будет увековечена в спектакле «Вдовий пароход», который она подготовила к постановке.

Ближайший показ запланирован на 22 июня в «Булгаковском доме». Ольга Моховая родилась 14 июня 1970 года в Москве, училась в ВГИКе и ВТУ им. Щукина. С 1993 года работала в Театре им. Моссовета и принимала участие в дубляже и озвучивании анимационых фильмов. Причины ее смерти пока не уточняются.

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Умерла актриса Ольга Моховая, известная по сериалам «Следаки» и «Обручальное кольцо», ей было 54 года. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте артистки. «11.05.2025 — невозможно поверить, не укладывается в сознании... Оля ушла от нас...», — говорится в сообщении. Там добавили, что память актрисы будет увековечена в спектакле «Вдовий пароход», который она подготовила к постановке. Ближайший показ запланирован на 22 июня в «Булгаковском доме». Ольга Моховая родилась 14 июня 1970 года в Москве, училась в ВГИКе и ВТУ им. Щукина. С 1993 года работала в Театре им. Моссовета и принимала участие в дубляже и озвучивании анимационых фильмов. Причины ее смерти пока не уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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