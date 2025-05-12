Глава Белого дома Дональд Трамп занял позицию в поддержку президента РФ Владимира Путина после ультиматума европейских лидеров о 30-дневном перемирии. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Президент США, похоже, в конечном итоге встал на сторону российского лидера», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это произошло после ультиматумов европейских лидеров, которые требуют от Москвы установления 30-дневного перемирия.
Ранее Европа считала, что может рассчитывать на поддержку США, но Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции без услови. Автор статьи утверждает, что не стоит ожидать от американского президента давления на Путина для завершения конфликта, и Европе, скорее всего, придется действовать самостоятельно. Трамп также сообщил Украине о необходимости выезда на встречи с Путиным, на что президент Украины Владимир Зеленский согласился, выразив желание встретиться с российским лидером для мирного разрешения ситуации.
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