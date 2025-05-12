Sky News: Трамп встал на сторону Путина после ультиматумов лидеров Европы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп не будет давить на Путина, пишет Sky News
Трамп не будет давить на Путина, пишет Sky News Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Белого дома Дональд Трамп занял позицию в поддержку президента РФ Владимира Путина после ультиматума европейских лидеров о 30-дневном перемирии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Президент США, похоже, в конечном итоге встал на сторону российского лидера», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это произошло после ультиматумов европейских лидеров, которые требуют от Москвы установления 30-дневного перемирия.

Ранее Европа считала, что может рассчитывать на поддержку США, но Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции без услови. Автор статьи утверждает, что не стоит ожидать от американского президента давления на Путина для завершения конфликта, и Европе, скорее всего, придется действовать самостоятельно. Трамп также сообщил Украине о необходимости выезда на встречи с Путиным, на что президент Украины Владимир Зеленский согласился, выразив желание встретиться с российским лидером для мирного разрешения ситуации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Белого дома Дональд Трамп занял позицию в поддержку президента РФ Владимира Путина после ультиматума европейских лидеров о 30-дневном перемирии. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Президент США, похоже, в конечном итоге встал на сторону российского лидера», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что это произошло после ультиматумов европейских лидеров, которые требуют от Москвы установления 30-дневного перемирия. Ранее Европа считала, что может рассчитывать на поддержку США, но Трамп призвал Украину согласиться на переговоры в Турции без услови. Автор статьи утверждает, что не стоит ожидать от американского президента давления на Путина для завершения конфликта, и Европе, скорее всего, придется действовать самостоятельно. Трамп также сообщил Украине о необходимости выезда на встречи с Путиным, на что президент Украины Владимир Зеленский согласился, выразив желание встретиться с российским лидером для мирного разрешения ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...