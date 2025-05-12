Shot: Елена Исинбаева накопила большой долг по коммунальным платежам

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Двукратная олимпийская чемпионка уже второй год не оплачивает счета за квартиры в Москве, пишет СМИ
Двукратная олимпийская чемпионка уже второй год не оплачивает счета за квартиры в Москве, пишет СМИ Фото:

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева задолжала более 400 тысяч рублей за коммунальные услуги в двух московских квартирах. Об этом сообщает Shot.

«Сумма задолженности за квартиру в ЖК „Дом в Сокольниках“ на Русаковской улице составляет 336 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Shot. Они также добавили, что за вторую квартиру в ЖК «Акватория» спортсменка не оплатила 65 тысяч рублей.

Ранее олимпийская чемпионка также накопила налоговый долг в размере 1,67 млн рублей. За последнюю неделю сумма долга увеличилась на 500 тысяч рублей. В начале 2024 года ФНС уже накладывала на спортсменку штрафные санкции при сумме задолженности 465 688 рублей, сообщает RT.

Елена Исинбаева — прославленная российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, родившаяся 3 июня 1982 года в Волгограде. Она дважды побеждала на Олимпийских играх (2004, 2008), трижды становилась чемпионкой мира и установила 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, первой преодолев 5-метровый рубеж. Завершила карьеру спортсменка в 2016 году.

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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева задолжала более 400 тысяч рублей за коммунальные услуги в двух московских квартирах. Об этом сообщает Shot. «Сумма задолженности за квартиру в ЖК „Дом в Сокольниках“ на Русаковской улице составляет 336 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал Shot. Они также добавили, что за вторую квартиру в ЖК «Акватория» спортсменка не оплатила 65 тысяч рублей. Ранее олимпийская чемпионка также накопила налоговый долг в размере 1,67 млн рублей. За последнюю неделю сумма долга увеличилась на 500 тысяч рублей. В начале 2024 года ФНС уже накладывала на спортсменку штрафные санкции при сумме задолженности 465 688 рублей, сообщает RT. Елена Исинбаева — прославленная российская легкоатлетка, заслуженный мастер спорта, родившаяся 3 июня 1982 года в Волгограде. Она дважды побеждала на Олимпийских играх (2004, 2008), трижды становилась чемпионкой мира и установила 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, первой преодолев 5-метровый рубеж. Завершила карьеру спортсменка в 2016 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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