Воевавшая с Турцией более 40 лет «Рабочая партия Курдистана» предложила мир

Признанная террористической в Турции «Рабочая партия Курдистана» (РПК) заявила о самороспуске после более чем 40-летнего вооруженного конфликта. Об этом сообщило агентство Rudaw.
«На 12-м съезде организации, в котором участвовали 232 делегата, было принято решение о полном разоружении», — написало Rudaw. В заявлении партии подчеркивается приверженность мирному демократическому урегулированию курдского вопроса.
Вооруженный конфликт между турецкими властями и Рабочей партией Курдистана продолжался с 1984 года — курдские формирования борются за создание автономии в составе Турции. Курды остаются крупнейшим народом без собственной государственности, хотя Севрский договор 1920 года предусматривал создание независимого Курдистана. Однако эти планы были аннулированы Лозаннским договором 1923 года, оставив курдский вопрос нерешенным.
Одной из тем предстоящих переговоров в Стамбуле, которые пройдут 15 мая, станет самороспуска и разоружения РПК. Об этом сообщает Ридус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.