Губернатор Махонин анонсировал начало реконструкции ж/д вокзала Пермь-II

07 декабря 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Реконструкция ж/д вокзала в Перми начнется в 2023 году, отметил Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Реконструкция ж/д вокзала Пермь-II начнется в 2023 году. Об этом во время заседания правительства Пермского края, трансляция которого идет в соцсети «ВКонтакте», сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона подвел итоги прошедшего Пермского инженерно-промышленного форума, отметив, что «в целом, он прошел достаточно успешно». «На форуме было подписано 25 соглашений на общую сумму 25 млрд рублей. В том числе, подписано соглашение с ОАО „РЖД“, которое определяет наше дальнейшее сотрудничество в части развития пригородного сообщения, в части формирования проекта „Компактный город“, и здесь же включается ряд мероприятий по развитию пермского наземного метро в виде станции, новых направлений. Ну, и боюсь сглазить начало реконструкции ж/д Пермь-II в следующем году. Сейчас активно ведутся проектные работы», — отметил Махонин. Губернатор также добавил, что Фонд развития промышленности профинансирован проекты пермских предприятий на сумму на 1,5 млрд рублей. Ране краевые власти представили эскизный проект реконструкции здания ж/д вокзала Пермь-II. Он подразумевает также строительство автобусного терминала со стороны строящейся улицы Строителей. Оба здания будут соединены между собой по принципу «сухие ноги». Также предусмотрено строительство высоких посадочных платформ, обустройство прилегающей территории. По задумке властей, ТПУ Пермь-II должен стать частью так называемого «объединяющего» проекта «Компактный город», который призван повысить доступность территорий Пермской агломерации. Пермский инженерно-промышленный форум проходил в Перми 1—2 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Реконструкция ж/д вокзала Пермь-II начнется в 2023 году. Об этом во время заседания правительства Пермского края, трансляция которого идет в соцсети «ВКонтакте», сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона подвел итоги прошедшего Пермского инженерно-промышленного форума, отметив, что «в целом, он прошел достаточно успешно». «На форуме было подписано 25 соглашений на общую сумму 25 млрд рублей. В том числе, подписано соглашение с ОАО „РЖД“, которое определяет наше дальнейшее сотрудничество в части развития пригородного сообщения, в части формирования проекта „Компактный город“, и здесь же включается ряд мероприятий по развитию пермского наземного метро в виде станции, новых направлений. Ну, и боюсь сглазить начало реконструкции ж/д Пермь-II в следующем году. Сейчас активно ведутся проектные работы», — отметил Махонин. Губернатор также добавил, что Фонд развития промышленности профинансирован проекты пермских предприятий на сумму на 1,5 млрд рублей. Ране краевые власти представили эскизный проект реконструкции здания ж/д вокзала Пермь-II. Он подразумевает также строительство автобусного терминала со стороны строящейся улицы Строителей. Оба здания будут соединены между собой по принципу «сухие ноги». Также предусмотрено строительство высоких посадочных платформ, обустройство прилегающей территории. По задумке властей, ТПУ Пермь-II должен стать частью так называемого «объединяющего» проекта «Компактный город», который призван повысить доступность территорий Пермской агломерации. Пермский инженерно-промышленный форум проходил в Перми 1—2 декабря.