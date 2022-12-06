Свердловских полицейских обвинили в бездействии на фоне незаконной VIP-охоты

07 декабря 2022 в 10:44 Размер текста - 17 +

В ЕГООиР утверждают, что за год сотрудники полиции якобы ни разу с ними не связывались Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители «Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов» (ЕГООиР) обратились в прокуратуру Пышминского района с жалобой на бездействие сотрудников местной полиции. Как следует из обращения, оказавшегося в распоряжении URA.RU, организация уже год не может добиться возбуждения уголовного дела по факту якобы незаконной охоты в угодьях, где, по некоторым данным, отдыхают бизнесмены, силовики и чиновники. Скандал URA.RU освещало в июле. В ЕГООиР выявили массовое внесение изменений (предположительно, при помощи ручки с исчезающими чернилами) в разрешения на добычу копытных животных на участках №5 и №6 Калиновского охотхозяйства. В переписке областного департамента по охране животного мира с ЕГООиР говорилось, что с использованием нелегальной схемы по 42 разрешениям могли быть убиты 85-90 особей. Возможный ущерб оценен в 1,9 миллиона рублей, а размер вреда, «причиненного охотничьим ресурсам», — в 5,6 млн. Подкрепив свою фактуру экспертизой и заручившись поддержкой департамента, ЕГООиР обратилось в правоохранительные органы. Но ОМВД по Пышминскому району отказывало в возбуждении дела (последний раз — 17 сентября). «Учитывая затянувшийся характер проведения доследственной проверки (почти год) 02.11.2022 г. представителем [ЕГООиР] <…> было заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами проверки, <…> однако [такая] возможность предоставлена не была. Все предусмотренные ст. 144 УПК РФ сроки для принятия решения прошли, и в отсутствии какой-либо информации от сотрудников полиции заявитель усматривает волокиту и бездействие сотрудников полиции», — говорится в жалобе от 5 декабря за подписью адвоката Вячеслава Заречнова. Статья по теме Организаторам незаконной охоты для свердловских VIP грозит дело После первой публикации URA.RU хозяев охотничьих участков — бизнесменов Дмитрия Серова и Максима Владимирова — исключили из ЕГООиР (они оспаривают это в суде). Охотники ранее в разговоре с URA.RU категорически отвергали обвинения в незаконном отстреле животных и связывали обвинения в свой адрес с интригой вокруг смены руководства в ЕГООиР. В разговоре с корреспондентом 6 декабря Владимиров обратил внимание, что фамилия его и Серова не упоминается в разбирательствах в уголовном контексте. И подкрепил свои слова решением Камышловского райсуда от 17 ноября. Суд удовлетворил очередное требование департамента, «признал незаконным и необоснованным постановление <…> [ОМВД] от 17 сентября об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Семенова С. П., Галиакбарова К. Р.». Сергей Семенов — егерь, заполнявший разрешения за охотников в Калиновском хозяйстве. Галиакбарова в ЕГООиР называют «обычным охотником» и «внештатным помощником» Семенова. URA.RU направило запрос в ОМВД по Пышминскому району. Ответ на него будет опубликован, как только поступит в редакцию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители «Екатеринбургского городского общества охотников и рыболовов» (ЕГООиР) обратились в прокуратуру Пышминского района с жалобой на бездействие сотрудников местной полиции. Как следует из обращения, оказавшегося в распоряжении URA.RU, организация уже год не может добиться возбуждения уголовного дела по факту якобы незаконной охоты в угодьях, где, по некоторым данным, отдыхают бизнесмены, силовики и чиновники. Скандал URA.RU освещало в июле. В ЕГООиР выявили массовое внесение изменений (предположительно, при помощи ручки с исчезающими чернилами) в разрешения на добычу копытных животных на участках №5 и №6 Калиновского охотхозяйства. В переписке областного департамента по охране животного мира с ЕГООиР говорилось, что с использованием нелегальной схемы по 42 разрешениям могли быть убиты 85-90 особей. Возможный ущерб оценен в 1,9 миллиона рублей, а размер вреда, «причиненного охотничьим ресурсам», — в 5,6 млн. Подкрепив свою фактуру экспертизой и заручившись поддержкой департамента, ЕГООиР обратилось в правоохранительные органы. Но ОМВД по Пышминскому району отказывало в возбуждении дела (последний раз — 17 сентября). «Учитывая затянувшийся характер проведения доследственной проверки (почти год) 02.11.2022 г. представителем [ЕГООиР] <…> было заявлено ходатайство об ознакомлении с материалами проверки, <…> однако [такая] возможность предоставлена не была. Все предусмотренные ст. 144 УПК РФ сроки для принятия решения прошли, и в отсутствии какой-либо информации от сотрудников полиции заявитель усматривает волокиту и бездействие сотрудников полиции», — говорится в жалобе от 5 декабря за подписью адвоката Вячеслава Заречнова. После первой публикации URA.RU хозяев охотничьих участков — бизнесменов Дмитрия Серова и Максима Владимирова — исключили из ЕГООиР (они оспаривают это в суде). Охотники ранее в разговоре с URA.RU категорически отвергали обвинения в незаконном отстреле животных и связывали обвинения в свой адрес с интригой вокруг смены руководства в ЕГООиР. В разговоре с корреспондентом 6 декабря Владимиров обратил внимание, что фамилия его и Серова не упоминается в разбирательствах в уголовном контексте. И подкрепил свои слова решением Камышловского райсуда от 17 ноября. Суд удовлетворил очередное требование департамента, «признал незаконным и необоснованным постановление <…> [ОМВД] от 17 сентября об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Семенова С. П., Галиакбарова К. Р.». Сергей Семенов — егерь, заполнявший разрешения за охотников в Калиновском хозяйстве. Галиакбарова в ЕГООиР называют «обычным охотником» и «внештатным помощником» Семенова. URA.RU направило запрос в ОМВД по Пышминскому району. Ответ на него будет опубликован, как только поступит в редакцию.