В Екатеринбурге лжесотрудник ФСБ попался полиции с партией наркотиков

В Екатеринбурге задержали мужчину с полутора килограммами наркотиков, который показывал поддельное удостоверение сотрудника пресс-службы УФСБ по Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник.
«Мужчину поймали с удостоверением сотрудника пресс-службы ФСБ, при нем было больше полутора килограммов синтетики (синтетический наркотик — прим. URA.RU). Он пытался с помощью липовых документов испугать полицейских и избежать наказания», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, наркотики были упакованы и спрятаны. Предположительно, мужчину нашли силовики, когда тот спал.
URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых за комментарием. «За проявленную смекалку и профессионализм при задержании подозреваемого в незаконном хранении крупной партии наркотических веществ руководитель ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков дал поручение кадровой службе подготовить пакет документов для поощрения отличившихся сотрудников», — сообщил полковник Горелых.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo