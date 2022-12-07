07 декабря 2022

В Екатеринбурге лжесотрудник ФСБ попался полиции с партией наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, силовики, балаклава, спецоперация, обыск, омон, госбезопасность
Силовики нашли мужчину с наркотиками, пока он спал Фото:

В Екатеринбурге задержали мужчину с полутора килограммами наркотиков, который показывал поддельное удостоверение сотрудника пресс-службы УФСБ по Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник.

«Мужчину поймали с удостоверением сотрудника пресс-службы ФСБ, при нем было больше полутора килограммов синтетики (синтетический наркотик — прим. URA.RU). Он пытался с помощью липовых документов испугать полицейских и избежать наказания», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, наркотики были упакованы и спрятаны. Предположительно, мужчину нашли силовики, когда тот спал.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых за комментарием. «За проявленную смекалку и профессионализм при задержании подозреваемого в незаконном хранении крупной партии наркотических веществ руководитель ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков дал поручение кадровой службе подготовить пакет документов для поощрения отличившихся сотрудников», — сообщил полковник Горелых.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

В Екатеринбурге задержали мужчину с полутора килограммами наркотиков, который показывал поддельное удостоверение сотрудника пресс-службы УФСБ по Свердловской области. Информацию об этом URA.RU подтвердил осведомленный источник. «Мужчину поймали с удостоверением сотрудника пресс-службы ФСБ, при нем было больше полутора килограммов синтетики (синтетический наркотик — прим. URA.RU). Он пытался с помощью липовых документов испугать полицейских и избежать наказания», — сообщил собеседник агентства. По его словам, наркотики были упакованы и спрятаны. Предположительно, мужчину нашли силовики, когда тот спал. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых за комментарием. «За проявленную смекалку и профессионализм при задержании подозреваемого в незаконном хранении крупной партии наркотических веществ руководитель ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков дал поручение кадровой службе подготовить пакет документов для поощрения отличившихся сотрудников», — сообщил полковник Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...