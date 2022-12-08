08 декабря 2022

Свиной грипп проник в Челябинскую область из центра России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе выявлено 20 официальных случае, но цифра меняется Фото:
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Свиной грипп — 2022

Опасный для здоровья свиной грипп проник в Челябинскую область из центра России. Об этом 9 декабря заявила замминистра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Свиной грипп пришел в Челябинскую область из центра России. В регионе уже выявлено около 20 официальных случае, но цифра меняется, и она не точная. Дело в том, что в регионе его своими силами не идентифицируют, есть только лабораторные находки свиного гриппа», — заявила Шеломова.

Замминистра отметила, что на самом деле заболевших свиным гриппом в регионе больше. По факту, если в 2021 году жители области болели гриппом Н3N2, то теперь его сменил самый опасный среди гриппов — H1N1, который называют «свиным гриппом».

Вирус H1N1 может наносить серьезный ущерб здоровью. Больные с возрастными и с хроническими заболеваниями имеют высокий риск получить осложнения. Медики считают, что если человек переболел коронавирусом в течение последнего года и заразится свиным гриппом, то заболевание будет проходить тяжелее.

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Опасный для здоровья свиной грипп проник в Челябинскую область из центра России. Об этом 9 декабря заявила замминистра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Свиной грипп пришел в Челябинскую область из центра России. В регионе уже выявлено около 20 официальных случае, но цифра меняется, и она не точная. Дело в том, что в регионе его своими силами не идентифицируют, есть только лабораторные находки свиного гриппа», — заявила Шеломова. Замминистра отметила, что на самом деле заболевших свиным гриппом в регионе больше. По факту, если в 2021 году жители области болели гриппом Н3N2, то теперь его сменил самый опасный среди гриппов — H1N1, который называют «свиным гриппом». Вирус H1N1 может наносить серьезный ущерб здоровью. Больные с возрастными и с хроническими заболеваниями имеют высокий риск получить осложнения. Медики считают, что если человек переболел коронавирусом в течение последнего года и заразится свиным гриппом, то заболевание будет проходить тяжелее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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