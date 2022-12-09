В Рязани обрушился двухэтажный дом. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП. По предварительным данным причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется», — написал Малков в Telegram. Глава региона находится на месте происшествия.
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В Рязани обрушился двухэтажный дом. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. «Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП. По предварительным данным причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется», — написал Малков в Telegram. Глава региона находится на месте происшествия.