В Рязани обрушился двухэтажный дом

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
Предварительно, причиной обрушения стала детонация газа Фото:

В Рязани обрушился двухэтажный дом. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

«Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП. По предварительным данным причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется», — написал Малков в Telegram. Глава региона находится на месте происшествия.

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В Рязани обрушился двухэтажный дом. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. «Сегодня около 17:40 произошло обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Пушкина. В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП. По предварительным данным причина происшествия — детонация бытового газа. Информация уточняется», — написал Малков в Telegram. Глава региона находится на месте происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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