В России ужесточили наказание за непропуск машин с мигалками

Правительство РФ одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водителей смогут лишать прав за непропуск авто с мигалками
Водителей смогут лишать прав за непропуск авто с мигалками Фото:

Правительство России одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта с мигалками. Теперь водителей, не пропустивших такие машины, будут штрафовать на сумму до 7,5 тысячи рублей.

«Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тысячи рублей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что также рассматривается вариант введения наказания в виде лишения прав на срок до года.

Новые правила требуют, чтобы водители уступали дорогу машинам скорой помощи, полиции и другим спецслужбам, даже если они не имеют цветографической раскраски. Это исключит необоснованные претензии к автомобилистам и сделает обязательным перестроение при приближении транспортных средств с мигалками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство России одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта с мигалками. Теперь водителей, не пропустивших такие машины, будут штрафовать на сумму до 7,5 тысячи рублей. «Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тысячи рублей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что также рассматривается вариант введения наказания в виде лишения прав на срок до года. Новые правила требуют, чтобы водители уступали дорогу машинам скорой помощи, полиции и другим спецслужбам, даже если они не имеют цветографической раскраски. Это исключит необоснованные претензии к автомобилистам и сделает обязательным перестроение при приближении транспортных средств с мигалками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...