В России ужесточили наказание за непропуск машин с мигалками

Правительство России одобрило ужесточение наказания за непропуск спецтранспорта с мигалками. Теперь водителей, не пропустивших такие машины, будут штрафовать на сумму до 7,5 тысячи рублей.
«Авторы инициативы предлагают штрафовать за это на сумму до 7,5 тысячи рублей», — сообщает «Коммерсант». Там добавили, что также рассматривается вариант введения наказания в виде лишения прав на срок до года.
Новые правила требуют, чтобы водители уступали дорогу машинам скорой помощи, полиции и другим спецслужбам, даже если они не имеют цветографической раскраски. Это исключит необоснованные претензии к автомобилистам и сделает обязательным перестроение при приближении транспортных средств с мигалками.
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