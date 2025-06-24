Стало известно о шикарной квартире арестованного вице-губернатора Белгородской области. Видео

Арестованный вице-губернатор Зайнуллин жил в квартире с панорамным видом
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Задержанный Рустам Зайнуллин проживал в квартире с панорамные окнами с видом на центр (архивное фото)
Задержанный Рустам Зайнуллин проживал в квартире с панорамные окнами с видом на центр (архивное фото) Фото:

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, задержанный по подозрению в мошенничестве, проживал в квартире с панорамным видом на центр города. Об этом сообщают журналисты.

«Как стало известно из источника в правоохранительных органах, чиновник был прописан в доме в центре Белгорода, в квартире на 15 этаже. Жилье расположено в доме с панорамным видом на город, в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства», — передает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы. 

Местная консьержка также рассказала, что сам Зайнуллин — порядочный человек. Она уточнила, что вице-губернатор проживал в доме около трех лет. Примерно тогда же, в 2022 году, он был назначен на должность советника губернатора.

Рустэм Зайнуллин был задержан по делу о мошенничестве, связанном с завышением стоимости и хищением средств при производстве железобетонных изделий для укрепления государственной границы. По данным СМИ, ущерб оценивается примерно в 500 млн рублей, а арест вице-губернатора произошел накануне.

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Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин, задержанный по подозрению в мошенничестве, проживал в квартире с панорамным видом на центр города. Об этом сообщают журналисты. «Как стало известно из источника в правоохранительных органах, чиновник был прописан в доме в центре Белгорода, в квартире на 15 этаже. Жилье расположено в доме с панорамным видом на город, в нескольких минутах ходьбы от здания регионального правительства», — передает РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.  Местная консьержка также рассказала, что сам Зайнуллин — порядочный человек. Она уточнила, что вице-губернатор проживал в доме около трех лет. Примерно тогда же, в 2022 году, он был назначен на должность советника губернатора. Рустэм Зайнуллин был задержан по делу о мошенничестве, связанном с завышением стоимости и хищением средств при производстве железобетонных изделий для укрепления государственной границы. По данным СМИ, ущерб оценивается примерно в 500 млн рублей, а арест вице-губернатора произошел накануне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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