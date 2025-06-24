Израильский чиновник поставил условие соблюдения прекращения огня

Израиль: перемирие с Ираном будет действовать при соблюдении его всеми сторонами
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На данный момент нет подписанного соглашения о прекращении огня
На данный момент нет подписанного соглашения о прекращении огня Фото:
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Перемирие между Израилем и Ираном будет действовать при условии соблюдения его всеми сторонами. Об этом заявил израильский чиновник.

«Трамп объявил о прекращении огня. Если все стороны будут его соблюдать, оно будет действовать», — сказал чиновник, слова которого приводит журналист портала Axios Барак Равид. 

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном. По его словам, стороны договорились прекратить огонь, и спустя 24 часа соглашение должно перейти в стадию официального завершения 12-дневного вооруженного конфликта. С иранской стороны глава МИД Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет подписанного соглашения о прекращении огня или военных операций. Тем не менее он подчеркнул, что если Израиль прекратит «агрессию» до 4:00 по местному времени, то Тегеран прекратит ответные удары.

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Перемирие между Израилем и Ираном будет действовать при условии соблюдения его всеми сторонами. Об этом заявил израильский чиновник. «Трамп объявил о прекращении огня. Если все стороны будут его соблюдать, оно будет действовать», — сказал чиновник, слова которого приводит журналист портала Axios Барак Равид.  В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении перемирия между Израилем и Ираном. По его словам, стороны договорились прекратить огонь, и спустя 24 часа соглашение должно перейти в стадию официального завершения 12-дневного вооруженного конфликта. С иранской стороны глава МИД Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет подписанного соглашения о прекращении огня или военных операций. Тем не менее он подчеркнул, что если Израиль прекратит «агрессию» до 4:00 по местному времени, то Тегеран прекратит ответные удары.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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