В Кремле отреагировали на вступление Бута в ЛДПР

Дмитрий Песков подчеркнул, что вступление Бута в ЛДПР — личное дело самого Бута
Вступление Виктора Бута в ЛДПР — его личное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не наш вопрос, это личный выбор Бута. Если он для себя видит партийные перспективы — это его личное дело», — пояснил он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось о том, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут вступил в ЛДПР. Бута вернули в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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