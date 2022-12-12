В Кремле отреагировали на вступление Бута в ЛДПР

Песков: вступление Бута в ЛДПР это его личное дело
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков подчеркнул, что вступление Бута в ЛДПР — личное дело самого Бута Фото:

Вступление Виктора Бута в ЛДПР — его личное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не наш вопрос, это личный выбор Бута. Если он для себя видит партийные перспективы — это его личное дело», — пояснил он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее сообщалось о том, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут вступил в ЛДПР. Бута вернули в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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Вступление Виктора Бута в ЛДПР — его личное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не наш вопрос, это личный выбор Бута. Если он для себя видит партийные перспективы — это его личное дело», — пояснил он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось о том, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут вступил в ЛДПР. Бута вернули в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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