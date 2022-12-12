В Кремле отреагировали на вступление Бута в ЛДПР

Песков: вступление Бута в ЛДПР это его личное дело

12 декабря 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков подчеркнул, что вступление Бута в ЛДПР — личное дело самого Бута Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вступление Виктора Бута в ЛДПР — его личное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не наш вопрос, это личный выбор Бута. Если он для себя видит партийные перспективы — это его личное дело», — пояснил он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось о том, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут вступил в ЛДПР. Бута вернули в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Вступление Виктора Бута в ЛДПР — его личное дело. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это не наш вопрос, это личный выбор Бута. Если он для себя видит партийные перспективы — это его личное дело», — пояснил он в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее сообщалось о том, что освобожденный из тюрьмы США Виктор Бут вступил в ЛДПР. Бута вернули в Россию в результате обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.