Челябинский губернатор примет кадровые решения по итогам прямой линии

Общение Алексея Текслера с жителями Челябинской области начнется в полдень Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прямая линия, которую проведет с жителями Челябинской области 14 декабря губернатор Алексей Текслер, с высокой степенью вероятности завершится кадровыми решениями. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«У людей накопились вопросы к некоторым ведомствам, в том числе проблемные. Если проблемы не решаются, надо принимать кадровые решения. Нечто подобное уже было — в ходе декабрьской пресс-конференции Текслера 2020 года с должностями расстались сразу три высокопоставленных чиновника. Впрочем, не факт, что сегодня все повторится — решение губернатора может быть объявлено не в прямом эфире, а позже, в рабочем порядке», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе главы региона воздержались от комментариев. Там ограничились лишь напоминанием, что прямая линия начнется в 12:00.