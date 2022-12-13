13 декабря 2022

Челябинский губернатор примет кадровые решения по итогам прямой линии

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Обращение Губернатора Челябинской области Алексея Текслера к депутатам законодательного собрания. Челябинск, текслер алексей
Общение Алексея Текслера с жителями Челябинской области начнется в полдень Фото:

Прямая линия, которую проведет с жителями Челябинской области 14 декабря губернатор Алексей Текслер, с высокой степенью вероятности завершится кадровыми решениями. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«У людей накопились вопросы к некоторым ведомствам, в том числе проблемные. Если проблемы не решаются, надо принимать кадровые решения. Нечто подобное уже было — в ходе декабрьской пресс-конференции Текслера 2020 года с должностями расстались сразу три высокопоставленных чиновника. Впрочем, не факт, что сегодня все повторится — решение губернатора может быть объявлено не в прямом эфире, а позже, в рабочем порядке», — пояснил инсайдер.

В пресс-службе главы региона воздержались от комментариев. Там ограничились лишь напоминанием, что прямая линия начнется в 12:00.

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Прямая линия, которую проведет с жителями Челябинской области 14 декабря губернатор Алексей Текслер, с высокой степенью вероятности завершится кадровыми решениями. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона. «У людей накопились вопросы к некоторым ведомствам, в том числе проблемные. Если проблемы не решаются, надо принимать кадровые решения. Нечто подобное уже было — в ходе декабрьской пресс-конференции Текслера 2020 года с должностями расстались сразу три высокопоставленных чиновника. Впрочем, не факт, что сегодня все повторится — решение губернатора может быть объявлено не в прямом эфире, а позже, в рабочем порядке», — пояснил инсайдер. В пресс-службе главы региона воздержались от комментариев. Там ограничились лишь напоминанием, что прямая линия начнется в 12:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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