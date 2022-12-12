Мигрант из Донбасса, обвиняемый в убийстве, получил компенсацию в 1,5 миллиона рублей

13 декабря 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

В ХМАО подозреваемый в убийстве мигрант из ДНР получил 1,5 миллиона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трудовой мигрант из ДНР Тимофей Буй, которого суд присяжных в ХМАО дважды оправдал в деле об убийстве, получил компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Антон Бушланов. «Он обратился с иском к министерству финансов о компенсации морального вреда. Сегодня суд удовлетворил требование и назначил компенсацию в 1,5 миллиона рублей. Правда, пока это решение первой инстанции и пока неизвестно, будет ли вторая сторона оспаривать», — сказал Бушланов. Ранее Буй был оправдан судом присяжных в деле об убийстве, однако какое-то время мужчина остается под стражей из-за обвинений миграционной службы, которая считала его нахождение в РФ незаконным. В разговоре с журналистом агентства Бушланов добавил, что на данный момент Буй полностью реабилитирован и все обвинения с него сняты. URA.RU писало, что Буй сначала сознался в убийстве, но потом от показаний отказался, заявив, что дал их из-за «нечеловеческого обращения» с ним. Суд присяжных его оправдал. С решением категорически не согласны в прокуратуре и собираются его обжаловать.

Трудовой мигрант из ДНР Тимофей Буй, которого суд присяжных в ХМАО дважды оправдал в деле об убийстве, получил компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Антон Бушланов. «Он обратился с иском к министерству финансов о компенсации морального вреда. Сегодня суд удовлетворил требование и назначил компенсацию в 1,5 миллиона рублей. Правда, пока это решение первой инстанции и пока неизвестно, будет ли вторая сторона оспаривать», — сказал Бушланов. Ранее Буй был оправдан судом присяжных в деле об убийстве, однако какое-то время мужчина остается под стражей из-за обвинений миграционной службы, которая считала его нахождение в РФ незаконным. В разговоре с журналистом агентства Бушланов добавил, что на данный момент Буй полностью реабилитирован и все обвинения с него сняты. URA.RU писало, что Буй сначала сознался в убийстве, но потом от показаний отказался, заявив, что дал их из-за «нечеловеческого обращения» с ним. Суд присяжных его оправдал. С решением категорически не согласны в прокуратуре и собираются его обжаловать.