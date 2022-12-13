В Магнитогорске изготовят новые двигатели для дронов взамен импортных

Новую линейку двигателей начнут производить до конца декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Магнитогорске (Челябинская область) до конца декабря на замену ушедшей импортной продукции запустят новую линейку двигателей АТБ для дронов. Как URA.RU заявил исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров, дальнейшим драйвером производства может стать консорциум заинтересованных предприятий и господдержка.

«После того, как в сентябре на предприятии приступили к организации производства двигателей новой линейки ATБ для изготовления дронов, первые образцы двигателей будут собраны до конца года. Робототехника должна стать межотраслевой объединяющей индустрией», — отметил URA.RU Дудоров.

Электродвигатели серии AT Drive предприятие изготавливает с 2019 года. Спрос вырос, когда европейские аналоги стали недоступны. При этом за последние шесть месяцев типоразмеров стало больше: теперь их 17.

При небольших размерах, высокой удельной мощности и точности, электродвигатели AT Drive применимы в разных робототехнических комплексах, медизделиях. Использовать двигатели можно в обычной и агрессивной среде: воде, масле или кислоте.

По мнению собеседника URA.RU, поднять уровень развития отечественной отрасли приводных решений возможно только при поддержке государства и объединении предприятий в консорциумы. Приложенные усилия, по словам Дудорова, окупятся. Промышленные и сервисные роботы с каждым годом будут все более востребованы, уверен производитель.

Программа импортозамещения внедряется в России в ответ на действие экономических санкций. С момента запуска проекта значительное количество изделий удалось заместить отечественными аналогами. Ограничения стали следствием объявления властями страны о начале проведения спецоперации на Украине.