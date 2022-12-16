Офицер НМ ЛНР Марочко предупредил о смене тактики ВСУ на спецоперации

16 декабря 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются изменить тактику в зоне спецоперации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, поскольку они используют устаревшую тактику, которая раскрыта российскими военными. На данный момент они начали ее менять. Об этом в разговоре с URA.RU заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Противник, продолжая использовать старую тактику, только несет колоссальные потери. Сейчас мы видим изменение некоторых моментов в его тактике, но пока рано говорить, что она изменилась кардинально и поменялась в какую-либо сторону», — сказал Андрей Марочко. По словам собеседника агентства, российские военнослужащие учли все ранее допущенные ошибки. «Сейчас тактика и стратегия, которые использовали вооруженные формирования Украины ранее, уже не работает. Мы учли все допущенные ошибки, изучили все проблемные вопросы. Смотрели проблемы и отдали соответствующие распоряжения для того, чтобы в дальнейшем избежать негативных последствий проведения специальной военной операции», — уточнил он. Ранее Андрей Марочко заявил, что в зоне проведения специальной военной операции растет количество диверсионно-разведывательных групп ВСУ. По его словам, группы состоят из 10-12 человек и выполняют задачи по вскрытию позиций российских военных.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, поскольку они используют устаревшую тактику, которая раскрыта российскими военными. На данный момент они начали ее менять. Об этом в разговоре с URA.RU заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. «Противник, продолжая использовать старую тактику, только несет колоссальные потери. Сейчас мы видим изменение некоторых моментов в его тактике, но пока рано говорить, что она изменилась кардинально и поменялась в какую-либо сторону», — сказал Андрей Марочко. По словам собеседника агентства, российские военнослужащие учли все ранее допущенные ошибки. «Сейчас тактика и стратегия, которые использовали вооруженные формирования Украины ранее, уже не работает. Мы учли все допущенные ошибки, изучили все проблемные вопросы. Смотрели проблемы и отдали соответствующие распоряжения для того, чтобы в дальнейшем избежать негативных последствий проведения специальной военной операции», — уточнил он. Ранее Андрей Марочко заявил, что в зоне проведения специальной военной операции растет количество диверсионно-разведывательных групп ВСУ. По его словам, группы состоят из 10-12 человек и выполняют задачи по вскрытию позиций российских военных.