Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников продемонстрировал процесс облачения бойца в полную боевую выкладку. Ее общий вес превышает 30 кг, сообщил он в соцсетях.
«Вес полной боевой выкладки без малого 30 килограммов. В день иногда приходится проходить десятки километров. Иногда — быть на ногах трое суток подряд», — рассказал Колесников в своем telegram-канале.
Парламентарий добавил, что военнослужащие преодолеют все для победы. Он заявил, что они обязательно вернутся.
«Но мы преодолеем все. Потому, что это нужно для нашей общей победы. Потому, что дома нас ждут и верят в нас», — сообщил Колесников.
Парламентарий добровольно попросил призвать его в армию в рамках частичной мобилизации. В зоне проведения спецоперации Колесников находится с октября, проходя службу в БАРС «Каскад».
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