21 декабря 2022

В пяти челябинских муниципалитетах упали темпы строительства жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство парка
Наибольшее падение строительства наблюдается в Катав-Ивановском районе Фото:

В пяти муниципалитетах Челябинской области упали темпы строительства жилья. Об этом URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«В сравнении с январем—ноябрем 2021 года сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Брединский район (-24,1%), Чесменский район (-32,7%), Саткинский район (-37,3%), Кизильский район (-46,7%) и Катав-Ивановский район (-52,1%)», — говорится в сообщении КСП.

В целом темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—ноябрь текущего года в нашем регионе введено 1769,2 тысячи кв. метров, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В ведомстве отмечают, что лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем—ноябрем 2021 года) стали:

  • Варненский район (+277,1%);
  • Нязепетровский район (+191,2%);
  • Нагайбакский район (+159,3%);
  • Еткульский район (+129,8%);
  • Златоуст (+95,9%).

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В пяти муниципалитетах Челябинской области упали темпы строительства жилья. Об этом URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона. «В сравнении с январем—ноябрем 2021 года сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Брединский район (-24,1%), Чесменский район (-32,7%), Саткинский район (-37,3%), Кизильский район (-46,7%) и Катав-Ивановский район (-52,1%)», — говорится в сообщении КСП. В целом темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—ноябрь текущего года в нашем регионе введено 1769,2 тысячи кв. метров, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. В ведомстве отмечают, что лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем—ноябрем 2021 года) стали:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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