В пяти челябинских муниципалитетах упали темпы строительства жилья

Наибольшее падение строительства наблюдается в Катав-Ивановском районе Фото: Илья Московец © URA.RU

В пяти муниципалитетах Челябинской области упали темпы строительства жилья. Об этом URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.

«В сравнении с январем—ноябрем 2021 года сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Брединский район (-24,1%), Чесменский район (-32,7%), Саткинский район (-37,3%), Кизильский район (-46,7%) и Катав-Ивановский район (-52,1%)», — говорится в сообщении КСП.

В целом темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—ноябрь текущего года в нашем регионе введено 1769,2 тысячи кв. метров, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В ведомстве отмечают, что лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем—ноябрем 2021 года) стали: