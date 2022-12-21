В пяти челябинских муниципалитетах упали темпы строительства жилья

В пяти муниципалитетах Челябинской области упали темпы строительства жилья. Об этом URA.RU сообщили в Контрольно-счетной палате (КСП) региона.
«В сравнении с январем—ноябрем 2021 года сокращение ввода жилья наблюдается в пяти территориях. Это Брединский район (-24,1%), Чесменский район (-32,7%), Саткинский район (-37,3%), Кизильский район (-46,7%) и Катав-Ивановский район (-52,1%)», — говорится в сообщении КСП.
В целом темпы ввода жилья в области выше показателей прошлого года. За январь—ноябрь текущего года в нашем регионе введено 1769,2 тысячи кв. метров, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В ведомстве отмечают, что лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем—ноябрем 2021 года) стали:
- Варненский район (+277,1%);
- Нязепетровский район (+191,2%);
- Нагайбакский район (+159,3%);
- Еткульский район (+129,8%);
- Златоуст (+95,9%).
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.