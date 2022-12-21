21 декабря 2022

Суд отправил в колонию екатеринбургского блогера, пойманного с наркотиками

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Блогер пойман с 200 граммами наркотиков Фото:

Екатеринбургский блогер Иван Соломин, работавший директором по маркетингу сети «Сушкоф» и «Дель Песто» и запустивший проект TramEkb, приговорен к шести годам колонии за хранение наркотиков. Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд.

«Назначить Соломину наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда. Изначально Ленинский районный суд отправил блогера в колонию на семь лет, однако это решение позже отменили.

Соломина поймали с 200 граммами наркотиков, которые он якобы собирался употребить лично — суд не смог найти признаков того, что Соломин пытался продавать вещества. Всего он хранил 82 свертка, хотя не стал признавать свою вину.

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Екатеринбургский блогер Иван Соломин, работавший директором по маркетингу сети «Сушкоф» и «Дель Песто» и запустивший проект TramEkb, приговорен к шести годам колонии за хранение наркотиков. Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд. «Назначить Соломину наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда. Изначально Ленинский районный суд отправил блогера в колонию на семь лет, однако это решение позже отменили. Соломина поймали с 200 граммами наркотиков, которые он якобы собирался употребить лично — суд не смог найти признаков того, что Соломин пытался продавать вещества. Всего он хранил 82 свертка, хотя не стал признавать свою вину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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