Суд отправил в колонию екатеринбургского блогера, пойманного с наркотиками

22 декабря 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Блогер пойман с 200 граммами наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Екатеринбургский блогер Иван Соломин, работавший директором по маркетингу сети «Сушкоф» и «Дель Песто» и запустивший проект TramEkb, приговорен к шести годам колонии за хранение наркотиков. Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд. «Назначить Соломину наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда. Изначально Ленинский районный суд отправил блогера в колонию на семь лет, однако это решение позже отменили. Соломина поймали с 200 граммами наркотиков, которые он якобы собирался употребить лично — суд не смог найти признаков того, что Соломин пытался продавать вещества. Всего он хранил 82 свертка, хотя не стал признавать свою вину.

Екатеринбургский блогер Иван Соломин, работавший директором по маркетингу сети «Сушкоф» и «Дель Песто» и запустивший проект TramEkb, приговорен к шести годам колонии за хранение наркотиков. Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд. «Назначить Соломину наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда. Изначально Ленинский районный суд отправил блогера в колонию на семь лет, однако это решение позже отменили. Соломина поймали с 200 граммами наркотиков, которые он якобы собирался употребить лично — суд не смог найти признаков того, что Соломин пытался продавать вещества. Всего он хранил 82 свертка, хотя не стал признавать свою вину.