Суд отправил в колонию екатеринбургского блогера, пойманного с наркотиками

Екатеринбургский блогер Иван Соломин, работавший директором по маркетингу сети «Сушкоф» и «Дель Песто» и запустивший проект TramEkb, приговорен к шести годам колонии за хранение наркотиков. Соответствующее решение вынес Свердловский областной суд.
«Назначить Соломину наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в решении суда. Изначально Ленинский районный суд отправил блогера в колонию на семь лет, однако это решение позже отменили.
Соломина поймали с 200 граммами наркотиков, которые он якобы собирался употребить лично — суд не смог найти признаков того, что Соломин пытался продавать вещества. Всего он хранил 82 свертка, хотя не стал признавать свою вину.
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