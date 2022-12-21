Пермские власти разыграли половину контрактов на 2023 год

22 декабря 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Подрядчики уже сейчас могут начать подготовку по госконтрактам на 2023 год Фото: Сергей Русанов © URA.RU Правительство Пермского края заключило контракты с поставщиками на следующий год не менее чем на 50%. По словам губернатора Дмитрия Махонина, задача стояла осуществить эти цифры до конца 2022 года. Итоги закупочной деятельности уходящего года губернатор подвел на заседании правительства. «Одна из ключевых задач, которая была поставлена Правительству Пермского края, состоит в том, чтобы к концу текущего года было заключено контрактов на не менее 50% от объема средств, предусмотренных на следующий год. Мы этот показатель исполнили», — заявил Махонин. У подрядчиков, с кем были заключены контракты, появилась возможность уже сейчас подготовиться, чтобы оперативно приступить к исполнению работ в 2023 году. Ранее URA.RU писало о том, что администрация губернатора Прикамья Дмитрия Махонина объявила аукцион для изучения социально-политической ситуации в регионе. Максимальная цена контракта составила более 6 млн.

Правительство Пермского края заключило контракты с поставщиками на следующий год не менее чем на 50%. По словам губернатора Дмитрия Махонина, задача стояла осуществить эти цифры до конца 2022 года. Итоги закупочной деятельности уходящего года губернатор подвел на заседании правительства. «Одна из ключевых задач, которая была поставлена Правительству Пермского края, состоит в том, чтобы к концу текущего года было заключено контрактов на не менее 50% от объема средств, предусмотренных на следующий год. Мы этот показатель исполнили», — заявил Махонин. У подрядчиков, с кем были заключены контракты, появилась возможность уже сейчас подготовиться, чтобы оперативно приступить к исполнению работ в 2023 году. Ранее URA.RU писало о том, что администрация губернатора Прикамья Дмитрия Махонина объявила аукцион для изучения социально-политической ситуации в регионе. Максимальная цена контракта составила более 6 млн.