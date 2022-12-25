Медведев назвал главную задачу России на 2023 год

Медведев: власти РФ постараются сделать жизнь жителей новых регионов страны наиболее комфортной

26 декабря 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Медведев напомнил про вхождение Крыма в состав России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России На ближайший год перед российскими властями стоит задача сделать так, чтобы жизнь жителей новых регионов страны стала максимально комфортной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря об итогах 2022 года, которые изменили миропорядок. «Наша задача — в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной. Так уже было в 2014 году, когда в состав России вошел Крым, вернувшись домой навсегда», — обозначил он, передает «Российская газета». Он подчеркнул, что сейчас Крым развивается довольно динамично. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За вхождение в состав высказались 96,77%. Недавно президент Украины Владимир Зеленский намекнул на захват ВСУ Крыма, заявив, что проведет свой отпуск в «украинском Крыму» следующим летом. Он отметил, что когда начнется операция мир об этом узнает. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес указал, что Крым будет захвачен украинской армией до конца августа 2023 года.

На ближайший год перед российскими властями стоит задача сделать так, чтобы жизнь жителей новых регионов страны стала максимально комфортной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря об итогах 2022 года, которые изменили миропорядок. «Наша задача — в ближайшее время не только защитить новые территории в составе РФ, но и сделать их жизнь благополучной, безопасной, комфортной. Так уже было в 2014 году, когда в состав России вошел Крым, вернувшись домой навсегда», — обозначил он, передает «Российская газета». Он подчеркнул, что сейчас Крым развивается довольно динамично. Полуостров Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. За вхождение в состав высказались 96,77%. Недавно президент Украины Владимир Зеленский намекнул на захват ВСУ Крыма, заявив, что проведет свой отпуск в «украинском Крыму» следующим летом. Он отметил, что когда начнется операция мир об этом узнает. Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес указал, что Крым будет захвачен украинской армией до конца августа 2023 года.