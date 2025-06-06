В Орловской области сбито несколько десятков БПЛА

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На местах падения обломков работают сотрудники МЧС
На местах падения обломков работают сотрудники МЧС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над территорией Орловской области системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков.

«Этой ночью над Орловской областью уничтожено 20 вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. В результате происшествия разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения нет. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.

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Над территорией Орловской области системы противовоздушной обороны успешно уничтожили 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор области Андрей Клычков. «Этой ночью над Орловской областью уничтожено 20 вражеских БПЛА», — написал Клычков в своем telegram-канале. В результате происшествия разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения нет. На местах падения обломков БПЛА работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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