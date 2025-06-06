В Белгородской области подорвали ЖД-пути, с рельс сошел поезд

Гладков: в Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза
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В Белгородской области с рельс сошел тепловоз из-за подрыва
В Белгородской области с рельс сошел тепловоз из-за подрыва Фото:

В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза из-за сработавшего взрывного устройства, заложенного под рельсы. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

«В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства Пострадавших нет", — написал губернатор в своем telegram-канале. 

Инцидент спровоцировал задержку движения поездов на 2,5 часа, продолжил Гладков. Повреждение ликвидируют в настоящий момент, однако уже сейчас движение проходит согласно графику.

Это не первый подобный инцидент в регионе. В Белгородской области уже происходили случаи подрыва железнодорожных путей, когда поезд наехал на взрывное устройство, что также приводило к временной приостановке движения и повреждениям инфраструктуры. Тогда, как и сейчас, никто не пострадал. Инцидент произошел в конце мая.

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В Прохоровском районе Белгородской области произошел сход резервного тепловоза из-за сработавшего взрывного устройства, заложенного под рельсы. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. «В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства Пострадавших нет", — написал губернатор в своем telegram-канале.  Инцидент спровоцировал задержку движения поездов на 2,5 часа, продолжил Гладков. Повреждение ликвидируют в настоящий момент, однако уже сейчас движение проходит согласно графику. Это не первый подобный инцидент в регионе. В Белгородской области уже происходили случаи подрыва железнодорожных путей, когда поезд наехал на взрывное устройство, что также приводило к временной приостановке движения и повреждениям инфраструктуры. Тогда, как и сейчас, никто не пострадал. Инцидент произошел в конце мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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