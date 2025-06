NYT: Белый дом готовится к «затяжной войне» с Илоном Маском

Некоторые опасаются, что Маск ввязался в слишком серьезный конфликт Команда Трампа рассматривает сценарий «затяжной войны» с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском после их публичного разрыва. Об этом сообщает издание The New York Times. «Политические советники Трампа готовятся к возможной затяжной войне с Маском, в которой союзники обоих в сфере технологий и политики будут вынуждены выбрать сторону», — пишет The New York Times, ссылаясь на источник, близкий к Белому дому. Ситуация вызвала шок как в окружении Маска, так и среди его деловых партнеров. Некоторые опасаются, что Маск ввязался в слишком серьезный конфликт, последствия которого могут быть непредсказуемыми. Несмотря на напряженность, часть сторонников бизнесмена уверена, что он сможет не только сохранить, но и расширить свое влияние в условиях противостояния с администрацией Трампа. Эксперты отмечают, что Маск обладает значительным авторитетом в технологической среде и среди инвесторов, что может сыграть ему на руку. Источники The New York Times подчеркивают, что тесное сотрудничество между Трампом и Маском с самого начала не считалось долговечным. Однако столь быстрый и резкий разрыв стал неожиданностью даже для ближайших советников и партнеров Маска.

