Бастрыкин запросил доклад о нападении челябинца с ножом на ребенка

27 декабря 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании уголовного дела Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета России Алексендр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью подростку в Челябинской области. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Глава Следственного комитета России А.И. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, предусмотренного п. „ж“ ч.2 ст. 111 УК РФ, о причинении тяжкого вреда здоровью подростка в Челябинской области. Подросток был доставлен в лечебное учреждение», — указано в сообщении. По версии следствия, 25 декабря в одном из домов деревни Моховички в ходе бытовой ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения 14-летнему пасынку. Подозреваемый задержан, вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Ранее стало известно, что мужчина пробрался в дом и напал с ножом на подростка и его бабушку. По данным собственного источника URA.RU мужчина придумал себе ложное алиби, но потом сознался, что причиной нападения стала ревность.

Глава Следственного комитета России Алексендр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью подростку в Челябинской области. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Глава Следственного комитета России А.И. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, предусмотренного п. „ж“ ч.2 ст. 111 УК РФ, о причинении тяжкого вреда здоровью подростка в Челябинской области. Подросток был доставлен в лечебное учреждение», — указано в сообщении. По версии следствия, 25 декабря в одном из домов деревни Моховички в ходе бытовой ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения 14-летнему пасынку. Подозреваемый задержан, вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Ранее стало известно, что мужчина пробрался в дом и напал с ножом на подростка и его бабушку. По данным собственного источника URA.RU мужчина придумал себе ложное алиби, но потом сознался, что причиной нападения стала ревность.