26 декабря 2022

Бастрыкин запросил доклад о нападении челябинца с ножом на ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета России Алексендр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью подростку в Челябинской области. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства.

«Глава Следственного комитета России А.И. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, предусмотренного п. „ж“ ч.2 ст. 111 УК РФ, о причинении тяжкого вреда здоровью подростка в Челябинской области. Подросток был доставлен в лечебное учреждение», — указано в сообщении.

По версии следствия, 25 декабря в одном из домов деревни Моховички в ходе бытовой ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения 14-летнему пасынку. Подозреваемый задержан, вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее стало известно, что мужчина пробрался в дом и напал с ножом на подростка и его бабушку. По данным собственного источника URA.RU мужчина придумал себе ложное алиби, но потом сознался, что причиной нападения стала ревность.

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Глава Следственного комитета России Алексендр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью подростку в Челябинской области. Об этом сообщили в telegram-канале ведомства. «Глава Следственного комитета России А.И. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области П.Г. Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, предусмотренного п. „ж“ ч.2 ст. 111 УК РФ, о причинении тяжкого вреда здоровью подростка в Челябинской области. Подросток был доставлен в лечебное учреждение», — указано в сообщении. По версии следствия, 25 декабря в одном из домов деревни Моховички в ходе бытовой ссоры подозреваемый нанес ножевые ранения 14-летнему пасынку. Подозреваемый задержан, вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Ранее стало известно, что мужчина пробрался в дом и напал с ножом на подростка и его бабушку. По данным собственного источника URA.RU мужчина придумал себе ложное алиби, но потом сознался, что причиной нападения стала ревность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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