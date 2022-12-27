Все 10 членов группировки были задержаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), которая обманывала туристов с помощью фейковых сайтов для бронирования номеров в отелях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, жертвами группы стали 45 человек в 16 городах России.

«Подозреваемые были задержаны полицейскими в Москве и Челябинске. Изъяты банковские карты, печати, образцы типовых договоров купли-продажи, а также часть похищенных денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.

В ведомстве пояснили, что мошенники предлагали посетителям интернет-ресурсов забронировать номера в отелях. Для этого они сделали копии известных сайтов для бронирования. Введенные в заблуждение граждане перечисляли деньги на подставные счета и отправлялись на отдых. Только на месте они понимали, что их там никто не ждет.

На изъятое имущество в виде двух автомобилей и полутора миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.