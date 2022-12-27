27 декабря 2022

В Челябинске обезвредили ОПГ, которая обманывала туристов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, гимназия, арест, захват, террорист, школа, заложник, росгвардия, вневедомственная охрана, вежливые люди, задержание, активист, лицей
Все 10 членов группировки были задержаны Фото:

В Челябинске обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), которая обманывала туристов с помощью фейковых сайтов для бронирования номеров в отелях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, жертвами группы стали 45 человек в 16 городах России.

«Подозреваемые были задержаны полицейскими в Москве и Челябинске. Изъяты банковские карты, печати, образцы типовых договоров купли-продажи, а также часть похищенных денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка.

В ведомстве пояснили, что мошенники предлагали посетителям интернет-ресурсов забронировать номера в отелях. Для этого они сделали копии известных сайтов для бронирования. Введенные в заблуждение граждане перечисляли деньги на подставные счета и отправлялись на отдых. Только на месте они понимали, что их там никто не ждет.

На изъятое имущество в виде двух автомобилей и полутора миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), которая обманывала туристов с помощью фейковых сайтов для бронирования номеров в отелях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе МВД РФ, жертвами группы стали 45 человек в 16 городах России. «Подозреваемые были задержаны полицейскими в Москве и Челябинске. Изъяты банковские карты, печати, образцы типовых договоров купли-продажи, а также часть похищенных денежных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе главка. В ведомстве пояснили, что мошенники предлагали посетителям интернет-ресурсов забронировать номера в отелях. Для этого они сделали копии известных сайтов для бронирования. Введенные в заблуждение граждане перечисляли деньги на подставные счета и отправлялись на отдых. Только на месте они понимали, что их там никто не ждет. На изъятое имущество в виде двух автомобилей и полутора миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...