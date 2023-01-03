03 января 2023
02 января 2023

Свердловчанин на иномарке насмерть сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима. Москва, зима, скорая помощь, скорая
В результате ДТП пешеход скончался до прибытия скорой помощи Фото:

В Асбесте (Свердловская область) водитель Opel Insignia насмерть сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Асбестовский».

«Водитель Opel Insignia допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неположенном месте, перед близко движущимся транспортным средством. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в 17 часов 3 января 10 километре трассы Окунево- Рефтинский. По результатам медицинского освидетельствования водитель в момент ДТП был трезв. «Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными, строго соблюдать», — дополнили в пресс-службе ведомства.

Фото:

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В Асбесте (Свердловская область) водитель Opel Insignia насмерть сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Асбестовский». «Водитель Opel Insignia допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неположенном месте, перед близко движущимся транспортным средством. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства. ДТП произошло в 17 часов 3 января 10 километре трассы Окунево- Рефтинский. По результатам медицинского освидетельствования водитель в момент ДТП был трезв. «Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными, строго соблюдать», — дополнили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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