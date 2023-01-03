В результате ДТП пешеход скончался до прибытия скорой помощи Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) водитель Opel Insignia насмерть сбил пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД «Асбестовский».

«Водитель Opel Insignia допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неположенном месте, перед близко движущимся транспортным средством. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи», — рассказали в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло в 17 часов 3 января 10 километре трассы Окунево- Рефтинский. По результатам медицинского освидетельствования водитель в момент ДТП был трезв. «Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательными, строго соблюдать», — дополнили в пресс-службе ведомства.