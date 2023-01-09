09 января 2023

Власти Перми показали, как будет выглядеть обновленный дворец «Молот». Фото

Мэрия Перми представила проект обновленного УДС «Молот»
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Виды города. Пермь, дворец спорта молот
Ремонт здания УДС «Молот» будет завершен в мае Фото:

Мэрия Перми показала, как будет выглядеть УДС «Молот после завершения ремонта. По результатам работ будут обновлены кровля, входные группы и фасад здания, где установят большие экраны для трансляции матчей. Информация появилась на сайте городской администрации.

«На объекте уже демонтирована старая мраморная плитка и террасы, утеплен фасад и цоколь здания. На обновленном фасаде появятся медиафасады, на которых можно будет транслировать спортивные события», — сообщает мэрия. Работы планируется завершить в мае 2023 года. После реконструкции «Молота» в его цветах будут преобладать естественные оттенки: серо-белый, сланцево-серый, серый шелк и жемчужно-золотой.

В мае в УДС «Молот» пройдет концерт к 60-летию Виктора Цоя. Основой программы станет оцифрованный голос рок-музыканта.

Фасад «Молота» будет выполнен в естественных цветах. Фото опубликовано на сайте администрации Перми.
Фото:

На здании дворца спорта появятся медиафасады для трансляции. Фото опубликовано на сайте администрации Перми.
Фото:

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Мэрия Перми показала, как будет выглядеть УДС «Молот после завершения ремонта. По результатам работ будут обновлены кровля, входные группы и фасад здания, где установят большие экраны для трансляции матчей. Информация появилась на сайте городской администрации. «На объекте уже демонтирована старая мраморная плитка и террасы, утеплен фасад и цоколь здания. На обновленном фасаде появятся медиафасады, на которых можно будет транслировать спортивные события», — сообщает мэрия. Работы планируется завершить в мае 2023 года. После реконструкции «Молота» в его цветах будут преобладать естественные оттенки: серо-белый, сланцево-серый, серый шелк и жемчужно-золотой. В мае в УДС «Молот» пройдет концерт к 60-летию Виктора Цоя. Основой программы станет оцифрованный голос рок-музыканта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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