Мэрия Перми показала, как будет выглядеть УДС «Молот после завершения ремонта. По результатам работ будут обновлены кровля, входные группы и фасад здания, где установят большие экраны для трансляции матчей. Информация появилась на сайте городской администрации.
«На объекте уже демонтирована старая мраморная плитка и террасы, утеплен фасад и цоколь здания. На обновленном фасаде появятся медиафасады, на которых можно будет транслировать спортивные события», — сообщает мэрия. Работы планируется завершить в мае 2023 года. После реконструкции «Молота» в его цветах будут преобладать естественные оттенки: серо-белый, сланцево-серый, серый шелк и жемчужно-золотой.
В мае в УДС «Молот» пройдет концерт к 60-летию Виктора Цоя. Основой программы станет оцифрованный голос рок-музыканта.
Фасад «Молота» будет выполнен в естественных цветах. Фото опубликовано на сайте администрации Перми.
Фото: Сайт администрации Перми
На здании дворца спорта появятся медиафасады для трансляции. Фото опубликовано на сайте администрации Перми.
Фото: Сайт администрации Перми
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Мэрия Перми показала, как будет выглядеть УДС «Молот после завершения ремонта. По результатам работ будут обновлены кровля, входные группы и фасад здания, где установят большие экраны для трансляции матчей. Информация появилась на сайте городской администрации. «На объекте уже демонтирована старая мраморная плитка и террасы, утеплен фасад и цоколь здания. На обновленном фасаде появятся медиафасады, на которых можно будет транслировать спортивные события», — сообщает мэрия. Работы планируется завершить в мае 2023 года. После реконструкции «Молота» в его цветах будут преобладать естественные оттенки: серо-белый, сланцево-серый, серый шелк и жемчужно-золотой. В мае в УДС «Молот» пройдет концерт к 60-летию Виктора Цоя. Основой программы станет оцифрованный голос рок-музыканта.