Пермская разработка помогла крупному предприятию бороться с кражей топлива

10 января 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

Разработка ведет учет заправленного и слитого топлива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Разработчики из пермской компании Galileosky и московского «Геосервиса» установили топливные датчики на рабочий транспорт крупной лесообрабатывающей компании России. Устройства помогают отслеживать расход топлива и бороться с недобросовестными водителями, которые сливают горючее, сообщает сайт правительства Пермского края. «Для того, чтобы контролировать объем заправленного и слитого топлива, инженеры установили несколько приборов: топливораздаточный модуль для дозированной выдачи по специальным картам, цифровой топливный датчик в бензобаки и датчик расхода на топливную магистраль транспортных средств», — передает сайт кабмина. Расходометр считает разницу между топливом, которое прошло камеру подачи и которое вернулось в бак. Новые устройства помогли предприятию сэкономить до половины средств, расходуемых на топливо. Недобросовестные водители ранее завышали показатели расхода горючего на 30-50%. Так как работы проводятся в лесу вдали от связи, то передача данных о топливе постоянно прерывается. Разработчики также установили датчики, которые накапливают данные без сети, а позже передают их на сервер, как только связь появляется.

Разработчики из пермской компании Galileosky и московского «Геосервиса» установили топливные датчики на рабочий транспорт крупной лесообрабатывающей компании России. Устройства помогают отслеживать расход топлива и бороться с недобросовестными водителями, которые сливают горючее, сообщает сайт правительства Пермского края. «Для того, чтобы контролировать объем заправленного и слитого топлива, инженеры установили несколько приборов: топливораздаточный модуль для дозированной выдачи по специальным картам, цифровой топливный датчик в бензобаки и датчик расхода на топливную магистраль транспортных средств», — передает сайт кабмина. Расходометр считает разницу между топливом, которое прошло камеру подачи и которое вернулось в бак. Новые устройства помогли предприятию сэкономить до половины средств, расходуемых на топливо. Недобросовестные водители ранее завышали показатели расхода горючего на 30-50%. Так как работы проводятся в лесу вдали от связи, то передача данных о топливе постоянно прерывается. Разработчики также установили датчики, которые накапливают данные без сети, а позже передают их на сервер, как только связь появляется.