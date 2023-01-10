Пермская разработка помогла крупному предприятию бороться с кражей топлива

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дизельное топливо, дт
Разработка ведет учет заправленного и слитого топлива Фото:

Разработчики из пермской компании Galileosky и московского «Геосервиса» установили топливные датчики на рабочий транспорт крупной лесообрабатывающей компании России. Устройства помогают отслеживать расход топлива и бороться с недобросовестными водителями, которые сливают горючее, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Для того, чтобы контролировать объем заправленного и слитого топлива, инженеры установили несколько приборов: топливораздаточный модуль для дозированной выдачи по специальным картам, цифровой топливный датчик в бензобаки и датчик расхода на топливную магистраль транспортных средств», — передает сайт кабмина. Расходометр считает разницу между топливом, которое прошло камеру подачи и которое вернулось в бак.

Новые устройства помогли предприятию сэкономить до половины средств, расходуемых на топливо. Недобросовестные водители ранее завышали показатели расхода горючего на 30-50%. Так как работы проводятся в лесу вдали от связи, то передача данных о топливе постоянно прерывается. Разработчики также установили датчики, которые накапливают данные без сети, а позже передают их на сервер, как только связь появляется.

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Разработчики из пермской компании Galileosky и московского «Геосервиса» установили топливные датчики на рабочий транспорт крупной лесообрабатывающей компании России. Устройства помогают отслеживать расход топлива и бороться с недобросовестными водителями, которые сливают горючее, сообщает сайт правительства Пермского края. «Для того, чтобы контролировать объем заправленного и слитого топлива, инженеры установили несколько приборов: топливораздаточный модуль для дозированной выдачи по специальным картам, цифровой топливный датчик в бензобаки и датчик расхода на топливную магистраль транспортных средств», — передает сайт кабмина. Расходометр считает разницу между топливом, которое прошло камеру подачи и которое вернулось в бак. Новые устройства помогли предприятию сэкономить до половины средств, расходуемых на топливо. Недобросовестные водители ранее завышали показатели расхода горючего на 30-50%. Так как работы проводятся в лесу вдали от связи, то передача данных о топливе постоянно прерывается. Разработчики также установили датчики, которые накапливают данные без сети, а позже передают их на сервер, как только связь появляется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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