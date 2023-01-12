Россияне скупают iPhone и кофе

«СберМегаМаркет»: россияне в новогодние праздники чаще всего покупали кофе и iPhone

Самыми популярными покупками в новогодние праздники у пользователей маркетплейса стали 14 iPhone Pro и кофе в зернах Lavazza, передает агентство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В период новогодних праздников с первое по восьмое января, россияне чаще всего покупали кофе и IPhone. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса «СберМегаМаркет».

«Самыми популярными покупками у пользователей маркетплейса стали 14 iPhone Pro <…> и кофе в зернах Lavazza», — приводит данные РИА Новости. Кроме того, россияне также активно покупали телевизоры в расширении 4K, а также роботы-пылесосы.

Помимо этого, популярностью в предновогодние дни и после праздничные популярностью пользовались товары для дома, для животных, а также детские. Помимо кофе, в категории «Супермаркет» активно расходился сахар.