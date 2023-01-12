Россияне скупают iPhone и кофе

В период новогодних праздников с первое по восьмое января, россияне чаще всего покупали кофе и IPhone. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса «СберМегаМаркет».
«Самыми популярными покупками у пользователей маркетплейса стали 14 iPhone Pro <…> и кофе в зернах Lavazza», — приводит данные РИА Новости. Кроме того, россияне также активно покупали телевизоры в расширении 4K, а также роботы-пылесосы.
Помимо этого, популярностью в предновогодние дни и после праздничные популярностью пользовались товары для дома, для животных, а также детские. Помимо кофе, в категории «Супермаркет» активно расходился сахар.
Ранее в ходе опроса россияне назвали худшие категории подарков к Новому году. Это одежда и сувениры. Также не принято жадничать и в Рождество, 7 января тоже советуют дарить подарки, пишут «Дни.ру». Подарки принято дарить и в Старый Новый год, передают «Невские новости».
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В период новогодних праздников с первое по восьмое января, россияне чаще всего покупали кофе и IPhone. Об этом свидетельствуют данные маркетплейса «СберМегаМаркет». «Самыми популярными покупками у пользователей маркетплейса стали 14 iPhone Pro <…> и кофе в зернах Lavazza», — приводит данные РИА Новости. Кроме того, россияне также активно покупали телевизоры в расширении 4K, а также роботы-пылесосы. Помимо этого, популярностью в предновогодние дни и после праздничные популярностью пользовались товары для дома, для животных, а также детские. Помимо кофе, в категории «Супермаркет» активно расходился сахар. Ранее в ходе опроса россияне назвали худшие категории подарков к Новому году. Это одежда и сувениры. Также не принято жадничать и в Рождество, 7 января тоже советуют дарить подарки, пишут «Дни.ру». Подарки принято дарить и в Старый Новый год, передают «Невские новости».