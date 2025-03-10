В Казани легковушка влетела в людей, которые выходили из автобуса

В Казани на улице Вишневского произошла авария. Пострадали 11 человек, включая одного ребенка.
«Крупное ДТП произошло на улице Вишневского в Казани», — заявил telegram-канал 112. По предварительным данным, автомобиль каршеринга влетел в автобус. Свидетели инцидента утверждают, что водитель автомобиля наехал на группу людей, которые в тот момент выходили из общественного транспорта.
По данным минздрава Татарстана, число пострадавших в аварии — 11 человек. Среди раненых один ребенок.
На место прибыли медики. Пострадавших доставили в ближайшую больницу и оказывают всю необходимую помощь. Причины аварии устанавливаются.
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