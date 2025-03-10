В Казани легковушка влетела в людей, которые выходили из автобуса

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В Казани в результате ДТП с автобусом пострадали 11 человек
В Казани в результате ДТП с автобусом пострадали 11 человек Фото:

В Казани на улице Вишневского произошла авария. Пострадали 11 человек, включая одного ребенка.

«Крупное ДТП произошло на улице Вишневского в Казани», — заявил telegram-канал 112. По предварительным данным, автомобиль каршеринга влетел в автобус. Свидетели инцидента утверждают, что водитель автомобиля наехал на группу людей, которые в тот момент выходили из общественного транспорта.

По данным минздрава Татарстана, число пострадавших в аварии — 11 человек. Среди раненых один ребенок.

На место прибыли медики. Пострадавших доставили в ближайшую больницу и оказывают всю необходимую помощь. Причины аварии устанавливаются.

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В Казани на улице Вишневского произошла авария. Пострадали 11 человек, включая одного ребенка. «Крупное ДТП произошло на улице Вишневского в Казани», — заявил telegram-канал 112. По предварительным данным, автомобиль каршеринга влетел в автобус. Свидетели инцидента утверждают, что водитель автомобиля наехал на группу людей, которые в тот момент выходили из общественного транспорта. По данным минздрава Татарстана, число пострадавших в аварии — 11 человек. Среди раненых один ребенок. На место прибыли медики. Пострадавших доставили в ближайшую больницу и оказывают всю необходимую помощь. Причины аварии устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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