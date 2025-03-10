Беглого экс-депутата Приморья экстрадировали в Россию

Экс-депутат из Приморья Евгений Костюков, обвиняемый в мошенничестве, был экстрадирован в Россию из Турции. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
«Речь идет о Костюкове, подтверждаем», — передает слова правоохранителей «Коммерсант». Бывший депутат был экстрадирован в Россию. По версии следствия, с 2016 по 2017 год он организовал изготовление подложных документов о выполненных работах, что привело к хищению более 53 миллионов рублей.
Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, после чего Костюков скрылся за границей. Он был депутатом заксобрания Приморья с 2016 года и принадлежал к фракции «Единая Россия», но его полномочия были досрочно прекращены в 2020 году. Костюков ранее возглавлял научно-производственный центр «Современные климатические системы», занимающийся установкой кондиционеров.
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