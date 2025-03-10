ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29

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ВС РФ победили украинский МиГ-29 в воздушном бою, сообщили в Минобороны РФ
ВС РФ победили украинский МиГ-29 в воздушном бою, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ходе воздушного боя. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили пять управляемых авиабомб JDAM, семь реактивных снарядов из американской системы залпового огня HIMARS, а также 50 беспилотных летательных аппаратов типа самолетов.

В ведомстве также сообщили и о других победах ВС РФ. Так расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава группировки войск «Центр» успешно уничтожил танк и группу военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе Красноармейского направления. А операторы FPV-дронов из испытательного Центра «Рубикон» успешно атаковали бронированную технику, живую силу и беспилотные летательные аппараты противника в Курской области.

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Вооруженные силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в ходе воздушного боя. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — заявили в Минобороны РФ. Уточняется, что российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили пять управляемых авиабомб JDAM, семь реактивных снарядов из американской системы залпового огня HIMARS, а также 50 беспилотных летательных аппаратов типа самолетов. В ведомстве также сообщили и о других победах ВС РФ. Так расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава группировки войск «Центр» успешно уничтожил танк и группу военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе Красноармейского направления. А операторы FPV-дронов из испытательного Центра «Рубикон» успешно атаковали бронированную технику, живую силу и беспилотные летательные аппараты противника в Курской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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