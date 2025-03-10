Какой силы будет магнитная буря 11 марта 2025: прогноз солнечной активности

Очередная магнитная буря обрушится на Землю 11 марта 2025 года. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность геомагнитных возмущений в этот день составляет 40%, а шанс возникновения магнитной бури — 17%. Метеочувствительным людям следует подготовиться к возможным перепадам давления, головным болям и нарушениям сна — подробнее в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в марте 2025 года
Начало весны 2025 года отмечено повышенной солнечной активностью. Как говорят специалисты, в конце февраля и начале марта на Солнце наблюдалось множество активных процессов: мощные вспышки, выбросы плазмы и корональные дыры. Только 7 марта было зафиксировано пять вспышек класса C и выше, включая мощную вспышку класса M1.6.
По данным экспертов Лаборатории солнечной астрономии, март традиционно является месяцем повышенной солнечной активности. Помимо 11-летнего цикла, существует полугодовой цикл, и многолетние наблюдения показывают, что ежегодно в марте магнитная активность Солнца превышает среднегодовые показатели.
Прогноз магнитной бури 11 марта 2025: вероятность и интенсивность
На 11 марта 2025 года прогноз выглядит следующим образом:
- Вероятность спокойной магнитосферы: 43%
- Вероятность волнений магнитосферы: 40%
- Вероятность магнитной бури: 17%
Специалисты прогнозируют, что геомагнитная обстановка в этот день будет находиться в пределах от трех до четырех баллов по шкале Kp. Это соответствует слабым и ощутимым геомагнитным возмущениям.
Согласно данным из лаборатории, прогнозный индекс Ap на 11 марта составит 20 единиц. Индекс F10.7, характеризующий солнечное радиоизлучение, достигнет 160 единиц.
Пик активности ожидался 10 марта с вероятностью возмущений в магнитосфере до 91%. После чего 11 и 12 марта магнитосфера останется в возбужденном состоянии, постепенно успокаиваясь.
Прогноз магнитной бури 11 марта 2025 года по городам России: Москва, Петербург и другие
В большинстве городов России геомагнитная обстановка 11 марта будет находиться в пределах от трех до четырех баллов по шкале Kp. Однако из-за разницы в часовых поясах влияние магнитных возмущений в разных регионах страны будет ощущаться в разное время.
В европейской части России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград) прогнозируются одинаковые показатели. Так, утром после небольшого спада в три балла ожидается повышение до четырех баллов, которое сохранится на протяжении всего дня.
В Уральском регионе (Свердловская и Челябинская области) ночью показатели составят три балла. Утром они повысятся до четырех баллов, затем ненадолго снизятся до трех баллов и снова вернутся к уровню четыре балла до конца суток.
В Сибири (Новосибирская область, Красноярский край) ситуация будет сходной с уральскими городами. В восточных регионах (Иркутская область, Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Хабаровский и Приморский края) колебания также будут в пределах трех-четырех баллов, но с несколько иной динамикой.
Что такое магнитные бури и как снизить их влияние
Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные солнечным ветром и взаимодействующие с магнитным полем нашей планеты. Они возникают, когда на Солнце происходят вспышки или выбросы корональной массы, направленные в сторону Земли.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Специалисты рекомендуют соблюдать ряд простых правил, чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь:
- Больше отдыхать и снизить физические нагрузки. В дни магнитных бурь рекомендуется избегать чрезмерных физических усилий, заменив их легкими прогулками на свежем воздухе.
- Пересмотреть рацион питания. Стоит отказаться от жирной пищи и алкогольных напитков, отдавая предпочтение легким, сбалансированным блюдам.
- Соблюдать режим сна. Важно ложиться и вставать в одно и то же время, обеспечивая организму полноценный отдых.
- Контролировать давление. Людям с гипертонией необходимо регулярно измерять артериальное давление и принимать назначенные врачом препараты.
- Избегать стрессовых ситуаций. Метеочувствительным людям следует быть предельно осторожными в этот период: ни в коем случае нельзя перегружать себя. Нужно по возможности избегать стрессовых ситуаций.
- Проводить больше времени на свежем воздухе. Прогулки в парках и скверах помогут организму лучше справиться с негативным влиянием магнитных бурь.
- Всегда иметь при себе необходимые лекарства. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется носить с собой аптечку с необходимыми препаратами.
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