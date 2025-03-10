Пугачева вышла на связь после скандала с «нападением» на журналиста НТВ

Пугачева: спасибо НТВ за милую фотосессию
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Пугачева назвала журналистку НТВ «тупой и нахальной»
Пугачева назвала журналистку НТВ «тупой и нахальной» Фото:

Певица Алла Пугачева прокомментировала инцидент с журналисткой НТВ на Кипре. На своей странице в соцсетях артистка выразила благодарность за «милую фотосессию».

«Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — написала Пугачева в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Скандал разгорелся после того, как на телеканале НТВ появился сюжет, где Пугачева конфликтует с представительницей СМИ, называя ее «тупой и нахальной».

Певица в своем ответном посте в соцсетях также поделилась селфи и скриншотами из видео со скандалом. Сейчас Пугачева живет с семьей в Израиле, но активно путешествует.

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Певица Алла Пугачева прокомментировала инцидент с журналисткой НТВ на Кипре. На своей странице в соцсетях артистка выразила благодарность за «милую фотосессию». «Благодарю за милую фотосессию в порту Лимасола. Приятно осознавать, что и в 75 без макияжа можно выглядеть мило, свежо и молодо», — написала Пугачева в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Скандал разгорелся после того, как на телеканале НТВ появился сюжет, где Пугачева конфликтует с представительницей СМИ, называя ее «тупой и нахальной». Певица в своем ответном посте в соцсетях также поделилась селфи и скриншотами из видео со скандалом. Сейчас Пугачева живет с семьей в Израиле, но активно путешествует.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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