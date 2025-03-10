РБК: свободные деньги в ФНБ сократились до минимума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С конца 2024 года ликвидные средства ФНБ уменьшились на 34%
С конца 2024 года ликвидные средства ФНБ уменьшились на 34% Фото:

Свободные средства в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составили 3,4 трлн рублей, что является минимумом с 2019 года. Об этом стало известно из данных Минфина РФ.

«Ликвидная часть ФНБ по состоянию на 1 марта составила в рублевом эквиваленте около 3,4 трлн рублей», — передает данные Минфина РБК. Объем ликвидных средств достиг минимального уровня с середины 2019 года. С конца 2024 года средства фонда сократились на 34%. В будущем ожидается пополнение ФНБ на 1,3 трлн рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, что может привести к увеличению ликвидной части до 4,7 трлн к середине года.

Общий объем ФНБ сейчас составляет 11,88 трлн рублей, из которых часть вложена в акции и облигации российских компаний. Нехватка финансирования из фонда может возникнуть при падении цен на нефть до 50 долларов за баррель, что создает риски для бюджета. На данный момент ожидается, что в 2025 году нефтегазовые доходы останутся стабильными и помогут сохранить ликвидность фонда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свободные средства в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составили 3,4 трлн рублей, что является минимумом с 2019 года. Об этом стало известно из данных Минфина РФ. «Ликвидная часть ФНБ по состоянию на 1 марта составила в рублевом эквиваленте около 3,4 трлн рублей», — передает данные Минфина РБК. Объем ликвидных средств достиг минимального уровня с середины 2019 года. С конца 2024 года средства фонда сократились на 34%. В будущем ожидается пополнение ФНБ на 1,3 трлн рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, что может привести к увеличению ликвидной части до 4,7 трлн к середине года. Общий объем ФНБ сейчас составляет 11,88 трлн рублей, из которых часть вложена в акции и облигации российских компаний. Нехватка финансирования из фонда может возникнуть при падении цен на нефть до 50 долларов за баррель, что создает риски для бюджета. На данный момент ожидается, что в 2025 году нефтегазовые доходы останутся стабильными и помогут сохранить ликвидность фонда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...