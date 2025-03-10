РБК: свободные деньги в ФНБ сократились до минимума

Свободные средства в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на 1 марта составили 3,4 трлн рублей, что является минимумом с 2019 года. Об этом стало известно из данных Минфина РФ.
«Ликвидная часть ФНБ по состоянию на 1 марта составила в рублевом эквиваленте около 3,4 трлн рублей», — передает данные Минфина РБК. Объем ликвидных средств достиг минимального уровня с середины 2019 года. С конца 2024 года средства фонда сократились на 34%. В будущем ожидается пополнение ФНБ на 1,3 трлн рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, что может привести к увеличению ликвидной части до 4,7 трлн к середине года.
Общий объем ФНБ сейчас составляет 11,88 трлн рублей, из которых часть вложена в акции и облигации российских компаний. Нехватка финансирования из фонда может возникнуть при падении цен на нефть до 50 долларов за баррель, что создает риски для бюджета. На данный момент ожидается, что в 2025 году нефтегазовые доходы останутся стабильными и помогут сохранить ликвидность фонда.
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