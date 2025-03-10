Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев отказался от снятия судимости

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-министр Улюкаев отозвал прошение о снятии судимости
Экс-министр Улюкаев отозвал прошение о снятии судимости Фото:

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отозвал свое ходатайство о снятии судимости. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Никулинского районного суда Москвы.

«По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства», — сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Мадонна Кочина. Ее слова передает «Коммерсант».

Кочина также уточнила, что в связи с отзывом ходатайства судья обязан будет прекратить производство по делу. Улюкаев и его защитник Олег Бессонов не присутствовали на заседании, где обсуждался вопрос о снятии с него судимости.

Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным следствия, он получил взятку двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть».

Экс-министра экономического развития Улюкаева выпустили из колонии №1 в Тверской области по УДО в 2022 году. Он отбывал срок за взяточничество. Позже Улюкаев подал ходатайство о снятии с него судимости. Вопрос о снятии судимости должны были рассмотреть 10 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отозвал свое ходатайство о снятии судимости. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Никулинского районного суда Москвы. «По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства», — сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Мадонна Кочина. Ее слова передает «Коммерсант». Кочина также уточнила, что в связи с отзывом ходатайства судья обязан будет прекратить производство по делу. Улюкаев и его защитник Олег Бессонов не присутствовали на заседании, где обсуждался вопрос о снятии с него судимости. Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным следствия, он получил взятку двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть». Экс-министра экономического развития Улюкаева выпустили из колонии №1 в Тверской области по УДО в 2022 году. Он отбывал срок за взяточничество. Позже Улюкаев подал ходатайство о снятии с него судимости. Вопрос о снятии судимости должны были рассмотреть 10 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...