Экс-глава Минэкономразвития Улюкаев отказался от снятия судимости

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев отозвал свое ходатайство о снятии судимости. Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Никулинского районного суда Москвы.
«По согласованию с Улюкаевым принято решение об отзыве данного ходатайства», — сообщила пресс-секретарь Никулинского суда Мадонна Кочина. Ее слова передает «Коммерсант».
Кочина также уточнила, что в связи с отзывом ходатайства судья обязан будет прекратить производство по делу. Улюкаев и его защитник Олег Бессонов не присутствовали на заседании, где обсуждался вопрос о снятии с него судимости.
Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года. По данным следствия, он получил взятку двух миллионов долларов от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть».
Экс-министра экономического развития Улюкаева выпустили из колонии №1 в Тверской области по УДО в 2022 году. Он отбывал срок за взяточничество. Позже Улюкаев подал ходатайство о снятии с него судимости. Вопрос о снятии судимости должны были рассмотреть 10 марта.
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