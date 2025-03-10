МИД РФ вызвал британскую делегацию в связи с задержанием шпионов

МИД РФ вызвало представителя посольства Великобритании для обсуждения лишения аккредитации двух сотрудников британской дипмиссии, подозреваемых в шпионаже. Об этом рассказали в министерстве.
«В МИД России вызван представитель посольства Британии в Москве», — говорится в сообщении официального telegram-канала ведомства. Это связано с необходимостью обсуждения вопроса о лишении аккредитации двух сотрудников британского посольства. Причиной этого решения стали подозрения в их причастности к разведывательной деятельности.
Два сотрудника британского посольства в Москве Алкеш Одедра и Майкл Скиннер должны покинуть Россию из-за участия в разведывательной деятельности. ФСБ лишила их аккредитации из-за предоставления ложных данных и признаков подрывной активности. Им предписано покинуть страну в течение двух недель. В официальном сообщении ФСБ подчеркнули, что продолжат борьбу с разведывательными действиями иностранных спецслужб, передает «Царьград».
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