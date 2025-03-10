«Пока не будет дырявой»: Соседов рассказал, как выбирает и носит одежду

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что любит одежду высокого качества, но при этом не считает себя шопоголиком. Об этом он рассказал URA.RU, отметив, что на одежду не тратит много денег.
«Одежды у меня много. Я покупаю, конечно, вещи, но не так часто. Люблю красивые и яркие рубашки. Но у меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет», — рассказал критик.
Он отметил, что отдает предпочтение одежде высокого качества, так как она долго служит. Также Соседов рассказал, что привыкает к одежде и носит аккуратно.
«Я не тот человек, который бросается вещами. Я обычно к одежде прикипаю очень сильно. Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть. Знаете, когда любимая вещь изнашивается, я очень переживаю. Мне жалко прощаться с ней», — признался телеведущий.
Сергей Соседов рассказал, что живет скромно и не привык к барской жизни. По его словам, основная часть его личного бюджета уходит на питание. Критик сообщил, что любит вкусно поесть и предпочитает как домашнюю еду, так и ресторанную. В его рацион входит картошка, гречневая каша, макароны с тушенкой. Кроме того, телеведущий часто покупает рыбу, причем разную — форель, семгу, лосось, шпроты, кильку, селедку.
Немного денег Соседов тратит на проезд. Он признался, что не пользуется услугами водителя и предпочитает ездить на такси или общественном транспорте. «Я предпочитаю ездить или на такси, или на общественном транспорте. Например, обожаю московское метро: я всю жизнь его любил. Станции у нас очень красивые! Я получаю удовольствие от поездок», — отметил музыкальный критик.
Телеведущий рассказал, что еще одной статьей его расходов являются коммунальные платежи. В целом, по словам Соседова, для комфортной жизни в Москве ему достаточно 100 тысяч рублей. Однако на самом деле он тратит гораздо меньше.
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