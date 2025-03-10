«Пока не будет дырявой»: Соседов рассказал, как выбирает и носит одежду

Соседов: покупаю одежду высокого качества, потому что она долго служит
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Соседов признался, что любит качественную одежду
Сергей Соседов признался, что любит качественную одежду Фото:

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что любит одежду высокого качества, но при этом не считает себя шопоголиком. Об этом он рассказал URA.RU, отметив, что на одежду не тратит много денег.

«Одежды у меня много. Я покупаю, конечно, вещи, но не так часто. Люблю красивые и яркие рубашки. Но у меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет», — рассказал критик.

Он отметил, что отдает предпочтение одежде высокого качества, так как она долго служит. Также Соседов рассказал, что привыкает к одежде и носит аккуратно.

«Я не тот человек, который бросается вещами. Я обычно к одежде прикипаю очень сильно. Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть. Знаете, когда любимая вещь изнашивается, я очень переживаю. Мне жалко прощаться с ней», — признался телеведущий.

Сергей Соседов рассказал, что живет скромно и не привык к барской жизни. По его словам, основная часть его личного бюджета уходит на питание. Критик сообщил, что любит вкусно поесть и предпочитает как домашнюю еду, так и ресторанную. В его рацион входит картошка, гречневая каша, макароны с тушенкой. Кроме того, телеведущий часто покупает рыбу, причем разную — форель, семгу, лосось, шпроты, кильку, селедку.

Немного денег Соседов тратит на проезд. Он признался, что не пользуется услугами водителя и предпочитает ездить на такси или общественном транспорте. «Я предпочитаю ездить или на такси, или на общественном транспорте. Например, обожаю московское метро: я всю жизнь его любил. Станции у нас очень красивые! Я получаю удовольствие от поездок», — отметил музыкальный критик.

Телеведущий рассказал, что еще одной статьей его расходов являются коммунальные платежи. В целом, по словам Соседова, для комфортной жизни в Москве ему достаточно 100 тысяч рублей. Однако на самом деле он тратит гораздо меньше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что любит одежду высокого качества, но при этом не считает себя шопоголиком. Об этом он рассказал URA.RU, отметив, что на одежду не тратит много денег. «Одежды у меня много. Я покупаю, конечно, вещи, но не так часто. Люблю красивые и яркие рубашки. Но у меня достаточно вещей, поэтому каждый месяц их не покупаю. Я ношу одежду долго. Могу одну вещь носить десятилетиями — и десять, и двадцать лет», — рассказал критик. Он отметил, что отдает предпочтение одежде высокого качества, так как она долго служит. Также Соседов рассказал, что привыкает к одежде и носит аккуратно. «Я не тот человек, который бросается вещами. Я обычно к одежде прикипаю очень сильно. Если мне нравится вещь, я ее должен носить до тех пор, пока она не выносится, не будет дырявой или там не вытрется шерсть. Знаете, когда любимая вещь изнашивается, я очень переживаю. Мне жалко прощаться с ней», — признался телеведущий. Сергей Соседов рассказал, что живет скромно и не привык к барской жизни. По его словам, основная часть его личного бюджета уходит на питание. Критик сообщил, что любит вкусно поесть и предпочитает как домашнюю еду, так и ресторанную. В его рацион входит картошка, гречневая каша, макароны с тушенкой. Кроме того, телеведущий часто покупает рыбу, причем разную — форель, семгу, лосось, шпроты, кильку, селедку. Немного денег Соседов тратит на проезд. Он признался, что не пользуется услугами водителя и предпочитает ездить на такси или общественном транспорте. «Я предпочитаю ездить или на такси, или на общественном транспорте. Например, обожаю московское метро: я всю жизнь его любил. Станции у нас очень красивые! Я получаю удовольствие от поездок», — отметил музыкальный критик. Телеведущий рассказал, что еще одной статьей его расходов являются коммунальные платежи. В целом, по словам Соседова, для комфортной жизни в Москве ему достаточно 100 тысяч рублей. Однако на самом деле он тратит гораздо меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...