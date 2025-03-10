ВСУ ударили по своим в Судже при помощи Himars: карта СВО на 10 марта

ВСУ по ошибке обстреляли свои позиции в Судже ракетами Himars
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ВСУ из-за потери связи удалили из HIMARS по своим позициям
ВСУ из-за потери связи удалили из HIMARS по своим позициям Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины случайно ударили по своим войскам в районе Суджи Курской области. Удар велся из ракетной системы HIMARS. Ошибка произошла из-за неправильной идентификации подразделений как российских после потери связи. Ход боевых действий и положение на фронте — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
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Курское направление

К Куриловке ВСУ перебросили боевиков батальона «Айдар»*

Военное командование Украины направило в район Куриловки Курской области подразделения батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Несколько групп данного подразделения уже были ликвидированы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

HIMARS уничтожил подразделение ВСУ под Суджей

ВСУ случайно атаковали свои войска в районе Суджи Курской области, используя ракетную систему HIMARS. Ошибка произошла из-за неправильной идентификации подразделений как российских после потери связи.

ВС РФ ведет активные штурмовые действия в регионе

На данный момент ведутся активные штурмовые операции в районах населенных пунктов Меловое, Ивашковский и Гуево, а также в окрестностях Махновки. Десантно-штурмовые войска ВС РФ проводят зачистку лесных массивов и опорных пунктов, продвигаясь в сторону Дмитрюкова и Махновки, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там же написали, что «курский фронт рушится».

ВС РФ также окружили группу военнослужащих ВСУ в районе между Суджей и Малой Локней. По данным военкоров, российские военные заняли линию у Казачьей Локни, Лебедевки и Мартыновки, отрезав путь солдатам противника для отступления.

Как ВС РФ удалось пройти по газовой трубе в Курской области

Чтобы зайти в тыл ВСУ, была разработана операция «Поток» («Труба»). В операции военные ВС РФ прошли по недействующей газовой трубе 15 километров и застали противника врасплох.

По словам командира диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады «Восток» (позывной «Зомби») для этого из трубы выкачали весь газ и закачали кислород. Сама операция разрабатывалась более трех недель. 

С 6 августа 2024 года российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области. В частности, в период с 8 по 9 марта, благодаря действиям военных подразделений в составе группировки «Север», были освобождены семь населенных пунктов. Среди них: Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.

Донецкое направление

ВС РФ наступают в районе Боготыря

Российские военные продолжают наступательные операции в районах Боготыря и Разлива. Украинские вооруженные силы предпринимают решительные попытки сдерживания, однако они не способны эффективно контролировать продвижение российских подразделений, передает telegram-канал Wargonzo.

Как отметил глава республики Денис Пушилин в беседе с ТАСС, бои завязались в населенном пункте Вольное Поле. Он назвал продвижение российских военных хорошим и заявил о важности освобождения Константинополя. 

ВСУ перебрасывает солдат в ДНР 

ВСУ перебрасывает в Донецкую Народную Республику (ДНР) дополнительные силы с курского направления. По словам Пушилина, контратаки в регионе участились.

Свои резервы ВСУ направили к Часовому Яру. В Дзержинске, по словам Пушилина, ситуация находится под контролем, на Краснолиманском направлении российские войска улучшили позиции. 

За прошедшую неделю система «Купол Донбасса», обеспечивающая защиту воздушного пространства и радиоэлектронную борьбу, перехватила 223 беспилотных летательных аппарата, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в региональном штабе обороны Донецкой Народной Республики. БПЛА были замечены над Донецком и Макеевкой.

ВС РФ уничтожили логово «Бабы Яги» под Часовым Яром

Операторы беспилотных летательных аппаратов из бригады «Север-V», входящей в состав Добровольческого корпуса группировки «Южная», успешно проследили за маршрутом полета тяжелого украинского гексакоптера «Баба Яга». После того как был определен пункт управления этим беспилотником, они передали координаты артиллерийскому подразделению. В результате был выполнен точный артиллерийский удар по указанной цели. Уничтожены как сам дрон, так и пункт управления беспилотниками противника.

Херсонское направление

ВСУ за сутки атаковали два автомобиля скорой помощи в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Одна машина уничтожена в Великих Копанях, другая пострадала в Великой Лепетихе. На последнюю ВСУ осуществили сброс с дрона, медики чудом остались живы, но сам автомобиль и дорогостоящее медицинское оборудование уничтожены полностью.

*»Айдар» признан террористической организацией, запрещен в РФ

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Вооруженные силы Украины случайно ударили по своим войскам в районе Суджи Курской области. Удар велся из ракетной системы HIMARS. Ошибка произошла из-за неправильной идентификации подразделений как российских после потери связи. Ход боевых действий и положение на фронте — в материале URA.RU. Курское направление К Куриловке ВСУ перебросили боевиков батальона «Айдар»* Военное командование Украины направило в район Куриловки Курской области подразделения батальона «Айдар» (признан террористической организацией, запрещен в РФ). Несколько групп данного подразделения уже были ликвидированы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. HIMARS уничтожил подразделение ВСУ под Суджей ВСУ случайно атаковали свои войска в районе Суджи Курской области, используя ракетную систему HIMARS. Ошибка произошла из-за неправильной идентификации подразделений как российских после потери связи. ВС РФ ведет активные штурмовые действия в регионе На данный момент ведутся активные штурмовые операции в районах населенных пунктов Меловое, Ивашковский и Гуево, а также в окрестностях Махновки. Десантно-штурмовые войска ВС РФ проводят зачистку лесных массивов и опорных пунктов, продвигаясь в сторону Дмитрюкова и Махновки, сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там же написали, что «курский фронт рушится». ВС РФ также окружили группу военнослужащих ВСУ в районе между Суджей и Малой Локней. По данным военкоров, российские военные заняли линию у Казачьей Локни, Лебедевки и Мартыновки, отрезав путь солдатам противника для отступления. Как ВС РФ удалось пройти по газовой трубе в Курской области Чтобы зайти в тыл ВСУ, была разработана операция «Поток» («Труба»). В операции военные ВС РФ прошли по недействующей газовой трубе 15 километров и застали противника врасплох. По словам командира диверсионно-разведывательно-штурмовой бригады «Восток» (позывной «Зомби») для этого из трубы выкачали весь газ и закачали кислород. Сама операция разрабатывалась более трех недель.  С 6 августа 2024 года российские военные освободили 32 населенных пункта в Курской области. В частности, в период с 8 по 9 марта, благодаря действиям военных подразделений в составе группировки «Север», были освобождены семь населенных пунктов. Среди них: Малая Локня, Черкасское Поречное, Косица, Лебедевка, Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Донецкое направление ВС РФ наступают в районе Боготыря Российские военные продолжают наступательные операции в районах Боготыря и Разлива. Украинские вооруженные силы предпринимают решительные попытки сдерживания, однако они не способны эффективно контролировать продвижение российских подразделений, передает telegram-канал Wargonzo. Как отметил глава республики Денис Пушилин в беседе с ТАСС, бои завязались в населенном пункте Вольное Поле. Он назвал продвижение российских военных хорошим и заявил о важности освобождения Константинополя.  ВСУ перебрасывает солдат в ДНР  ВСУ перебрасывает в Донецкую Народную Республику (ДНР) дополнительные силы с курского направления. По словам Пушилина, контратаки в регионе участились. Свои резервы ВСУ направили к Часовому Яру. В Дзержинске, по словам Пушилина, ситуация находится под контролем, на Краснолиманском направлении российские войска улучшили позиции.  За прошедшую неделю система «Купол Донбасса», обеспечивающая защиту воздушного пространства и радиоэлектронную борьбу, перехватила 223 беспилотных летательных аппарата, запущенных Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в региональном штабе обороны Донецкой Народной Республики. БПЛА были замечены над Донецком и Макеевкой. ВС РФ уничтожили логово «Бабы Яги» под Часовым Яром Операторы беспилотных летательных аппаратов из бригады «Север-V», входящей в состав Добровольческого корпуса группировки «Южная», успешно проследили за маршрутом полета тяжелого украинского гексакоптера «Баба Яга». После того как был определен пункт управления этим беспилотником, они передали координаты артиллерийскому подразделению. В результате был выполнен точный артиллерийский удар по указанной цели. Уничтожены как сам дрон, так и пункт управления беспилотниками противника. Херсонское направление ВСУ за сутки атаковали два автомобиля скорой помощи в Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. Одна машина уничтожена в Великих Копанях, другая пострадала в Великой Лепетихе. На последнюю ВСУ осуществили сброс с дрона, медики чудом остались живы, но сам автомобиль и дорогостоящее медицинское оборудование уничтожены полностью. *»Айдар» признан террористической организацией, запрещен в РФ
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