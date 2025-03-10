Shot: Долина попала в больницу с травмой плеча

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Перегруженный рабочий график повлиял на здоровье Долиной, пишет Shot
Перегруженный рабочий график повлиял на здоровье Долиной, пишет Shot Фото:

Певица Лариса Долина попала в больницу с травмой плеча. Повреждение было получено из-за перегруженного рабочего графика.

«Долина сама обратилась в больницу. Она пожаловалась, что почти не может шевелить рукой и испытывает жуткие боли в плече», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что травма возникла из-за загруженного рабочего графика артистки.

Обследование показало, что у певицы повреждено сухожилие. Врачи рекомендовали снизить физическую нагрузку и пройти курс лечебной физкультуры после восстановления, однако Долина не планирует отказываться от гастролей и спектаклей, передает telegram-канал. 

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Певица Лариса Долина попала в больницу с травмой плеча. Повреждение было получено из-за перегруженного рабочего графика. «Долина сама обратилась в больницу. Она пожаловалась, что почти не может шевелить рукой и испытывает жуткие боли в плече», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что травма возникла из-за загруженного рабочего графика артистки. Обследование показало, что у певицы повреждено сухожилие. Врачи рекомендовали снизить физическую нагрузку и пройти курс лечебной физкультуры после восстановления, однако Долина не планирует отказываться от гастролей и спектаклей, передает telegram-канал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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