Shot: Долина попала в больницу с травмой плеча

Певица Лариса Долина попала в больницу с травмой плеча. Повреждение было получено из-за перегруженного рабочего графика.
«Долина сама обратилась в больницу. Она пожаловалась, что почти не может шевелить рукой и испытывает жуткие боли в плече», — сообщает telegram-канал Shot. Уточняется, что травма возникла из-за загруженного рабочего графика артистки.
Обследование показало, что у певицы повреждено сухожилие. Врачи рекомендовали снизить физическую нагрузку и пройти курс лечебной физкультуры после восстановления, однако Долина не планирует отказываться от гастролей и спектаклей, передает telegram-канал.
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