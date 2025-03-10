Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии

Лукашенко сменил премьера в Белоруссии
Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает «Белта».
«Лукашенко назначил Турчина премьер-министром», — говорится в материале. Это решение было принято после получения предварительного согласия от палаты представителей, согласно требованиям Конституции Беларуси.
Ранее премьером был Роман Головченко. Теперь он станет главой ЦБ страны.
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