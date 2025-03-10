Лукашенко назначил нового премьер-министра Белоруссии

Новым премьер-министром Белоруссии стал Александр Турчин
© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко сменил премьера в Белоруссии
Лукашенко сменил премьера в Белоруссии Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает «Белта».

«Лукашенко назначил Турчина премьер-министром», — говорится в материале. Это решение было принято после получения предварительного согласия от палаты представителей, согласно требованиям Конституции Беларуси.

Ранее премьером был Роман Головченко. Теперь он станет главой ЦБ страны. 

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Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Александра Турчина на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает «Белта». «Лукашенко назначил Турчина премьер-министром», — говорится в материале. Это решение было принято после получения предварительного согласия от палаты представителей, согласно требованиям Конституции Беларуси. Ранее премьером был Роман Головченко. Теперь он станет главой ЦБ страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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