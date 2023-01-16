Секретарь СНБО Данилов: Киев готовился к войне с Россией задолго до начала СВО

17 января 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Власти Украины готовили общество к войне до начала спецоперации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины, в том числе президент страны Владимир Зеленский, до начала российской спецоперации готовили общество к войне. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Задание было президента, задание было Совета нацбезопаности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово», — заявил Данилов в эфире телеканала «Рада». Секретарь СНБО добавил, что была выбрана уместная для того времени стратегия, а подготовка к конфликту «шла безумно». «Устанет сейчас общество или нет, зависит от общества. Мы не имеем право устать», — отметил Данилов. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США готовились к конфликту на Украине за полгода до начала СВО. Философ и политолог Александр Дугин добавил, что спецоперация стала ответом России западным странам, которые поддерживают нацистскую идеологию на Украине вопреки всякой логике. НАТО готовила нападение на РФ, а СВО предотвратила трагедию, отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ. В Киеве опасаются полномасштабного наступления российских военных в годовщину начала СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины, в том числе президент страны Владимир Зеленский, до начала российской спецоперации готовили общество к войне. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. «Задание было президента, задание было Совета нацбезопаности и обороны подготовить общество к войне. Общество к войне было готово», — заявил Данилов в эфире телеканала «Рада». Секретарь СНБО добавил, что была выбрана уместная для того времени стратегия, а подготовка к конфликту «шла безумно». «Устанет сейчас общество или нет, зависит от общества. Мы не имеем право устать», — отметил Данилов. Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США готовились к конфликту на Украине за полгода до начала СВО. Философ и политолог Александр Дугин добавил, что спецоперация стала ответом России западным странам, которые поддерживают нацистскую идеологию на Украине вопреки всякой логике. НАТО готовила нападение на РФ, а СВО предотвратила трагедию, отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. О начале спецоперации РФ на территории Украины стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее главными целями являются денацификация и демилитаризация страны, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР от геноцида ВСУ. В Киеве опасаются полномасштабного наступления российских военных в годовщину начала СВО.