Политолог Дугин: СВО стала ответом на требования Запада, поддерживающего нацизм на Украине

31 декабря 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Дугин заявил, что СВО началась из-за поддержки Западом украинского нацизма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация стала ответом России странам Запада, поддерживающих нацистскую идеологию на Украине вопреки всякой логике. Об этом заявил философ и политолог Александр Дугин. «Спецоперация была ответом России на чрезмерные требования Запада, который готовился включить Украину в НАТО. Запад — это либеральная идеология, но часто видит фашизм там, где его нет», — сообщил Александр Дугин корреспонденту RT. «Но, что странно, там, где он есть, а на Украине он есть, он принимается абсолютно на ура», — подчеркнул он. Ранее URA.RU рассказало, что Запад точно знает причину, по которой Россия начала спецоперацию на Украине, но не озвучивает ее, боясь проигрыша в информационной войне. По мнению итальянского политолога Грациани, отношения России с Западом разошлись еще 15 лет назад.

Спецоперация стала ответом России странам Запада, поддерживающих нацистскую идеологию на Украине вопреки всякой логике. Об этом заявил философ и политолог Александр Дугин. «Спецоперация была ответом России на чрезмерные требования Запада, который готовился включить Украину в НАТО. Запад — это либеральная идеология, но часто видит фашизм там, где его нет», — сообщил Александр Дугин корреспонденту RT. «Но, что странно, там, где он есть, а на Украине он есть, он принимается абсолютно на ура», — подчеркнул он. Ранее URA.RU рассказало, что Запад точно знает причину, по которой Россия начала спецоперацию на Украине, но не озвучивает ее, боясь проигрыша в информационной войне. По мнению итальянского политолога Грациани, отношения России с Западом разошлись еще 15 лет назад.