30 декабря 2022

Политолог Дугин: СВО стала ответом на требования Запада, поддерживающего нацизм на Украине

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Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре
Дугин заявил, что СВО началась из-за поддержки Западом украинского нацизма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация стала ответом России странам Запада, поддерживающих нацистскую идеологию на Украине вопреки всякой логике. Об этом заявил философ и политолог Александр Дугин.

«Спецоперация была ответом России на чрезмерные требования Запада, который готовился включить Украину в НАТО. Запад — это либеральная идеология, но часто видит фашизм там, где его нет», — сообщил Александр Дугин корреспонденту RT. «Но, что странно, там, где он есть, а на Украине он есть, он принимается абсолютно на ура», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU рассказало, что Запад точно знает причину, по которой Россия начала спецоперацию на Украине, но не озвучивает ее, боясь проигрыша в информационной войне. По мнению итальянского политолога Грациани, отношения России с Западом разошлись еще 15 лет назад.

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Спецоперация стала ответом России странам Запада, поддерживающих нацистскую идеологию на Украине вопреки всякой логике. Об этом заявил философ и политолог Александр Дугин. «Спецоперация была ответом России на чрезмерные требования Запада, который готовился включить Украину в НАТО. Запад — это либеральная идеология, но часто видит фашизм там, где его нет», — сообщил Александр Дугин корреспонденту RT. «Но, что странно, там, где он есть, а на Украине он есть, он принимается абсолютно на ура», — подчеркнул он. Ранее URA.RU рассказало, что Запад точно знает причину, по которой Россия начала спецоперацию на Украине, но не озвучивает ее, боясь проигрыша в информационной войне. По мнению итальянского политолога Грациани, отношения России с Западом разошлись еще 15 лет назад.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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