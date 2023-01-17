17 января 2023

Свердловский мэр решил судьбу проблемной школы по примеру Екатеринбурга

Мэр Березовского восстановит школу, вдохновившись примером гимназии из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя общеобразовательная школа N 106, ремонт школы, рабочий, новогоднее оформление, школа 106
В школе №2 проведут капитальный ремонт по примеру екатеринбургской гимназии Фото:

В Березовском (Свердловская область) в школе №2 проведут капитальный ремонт вместо сноса нынешнего здания и строительства нового. Об этом заявил мэр Березовского Евгений Писцов, вдохновившись ремонтом екатеринбургской гимназии №99.

«С большим любопытством посетили гимназию №99 на улице Баумана, 17 в Екатеринбурге. Были приятно удивлены качеством проведенного ремонта. Решили идти тем же путем — капитально ремонтировать существующее здание школы №2», — написал Евгений Писцов в своем telegram-канале.

Ранее планировалось, что здание снесут и построят на его месте новую школу, однако этого не произошло из-за недостаточной площади земельного участка. По словам Евгения Писцова, заявку на капитальный ремонт в 2024 году планируют подать до 1 июля этого года.

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В Березовском (Свердловская область) в школе №2 проведут капитальный ремонт вместо сноса нынешнего здания и строительства нового. Об этом заявил мэр Березовского Евгений Писцов, вдохновившись ремонтом екатеринбургской гимназии №99. «С большим любопытством посетили гимназию №99 на улице Баумана, 17 в Екатеринбурге. Были приятно удивлены качеством проведенного ремонта. Решили идти тем же путем — капитально ремонтировать существующее здание школы №2», — написал Евгений Писцов в своем telegram-канале. Ранее планировалось, что здание снесут и построят на его месте новую школу, однако этого не произошло из-за недостаточной площади земельного участка. По словам Евгения Писцова, заявку на капитальный ремонт в 2024 году планируют подать до 1 июля этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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