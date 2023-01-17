Свердловский мэр решил судьбу проблемной школы по примеру Екатеринбурга

Мэр Березовского восстановит школу, вдохновившись примером гимназии из Екатеринбурга

В школе №2 проведут капитальный ремонт по примеру екатеринбургской гимназии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) в школе №2 проведут капитальный ремонт вместо сноса нынешнего здания и строительства нового. Об этом заявил мэр Березовского Евгений Писцов, вдохновившись ремонтом екатеринбургской гимназии №99.

«С большим любопытством посетили гимназию №99 на улице Баумана, 17 в Екатеринбурге. Были приятно удивлены качеством проведенного ремонта. Решили идти тем же путем — капитально ремонтировать существующее здание школы №2», — написал Евгений Писцов в своем telegram-канале.

Ранее планировалось, что здание снесут и построят на его месте новую школу, однако этого не произошло из-за недостаточной площади земельного участка. По словам Евгения Писцова, заявку на капитальный ремонт в 2024 году планируют подать до 1 июля этого года.