Жители Екатеринбурга просят главу города Алексея Орлова оставить автобусный рейс маршрута №030. Они уже подготовили письменное обращение к градоначальнику. Об этом URA.RU рассказала одна из пассажиров маршрута №030.
«Просим вас оставить утренний рейс маршрута №030, потому что каждое утро автобус едет полный пассажиров. Люди добираются на работу так более двух лет. Нам сообщили, что время рейса поставят позднее на 30 минут, что создаст проблемы с прибытием на работу вовремя», — сказано в письме к мэру Екатеринбурга.
Горожане не могут выйти на руководителя данного маршрута. «Другого транспорта в нужное время по этому маршруту нет», — отметили они.
Корреспондент URA.RU сделал запрос в администрацию города. Там пояснили, что при направлении письма в мэрию, на него обязательно будет подготовлен ответ.
Комментарий от транспортной компании «Авто гамма» получить не удалось. В компании не ответили на звонок.
Екатеринбуржцы массово просят мэра оставить популярный автобусный маршрут
Фото: пассажир маршрута №030
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Жители Екатеринбурга просят главу города Алексея Орлова оставить автобусный рейс маршрута №030. Они уже подготовили письменное обращение к градоначальнику. Об этом URA.RU рассказала одна из пассажиров маршрута №030. «Просим вас оставить утренний рейс маршрута №030, потому что каждое утро автобус едет полный пассажиров. Люди добираются на работу так более двух лет. Нам сообщили, что время рейса поставят позднее на 30 минут, что создаст проблемы с прибытием на работу вовремя», — сказано в письме к мэру Екатеринбурга. Горожане не могут выйти на руководителя данного маршрута. «Другого транспорта в нужное время по этому маршруту нет», — отметили они. Корреспондент URA.RU сделал запрос в администрацию города. Там пояснили, что при направлении письма в мэрию, на него обязательно будет подготовлен ответ. Комментарий от транспортной компании «Авто гамма» получить не удалось. В компании не ответили на звонок. Ранее агентство сообщало, что екатеринбургские автобусы сошли со своих маршрутов. Причиной стали больничные водителей общественных транспортов.