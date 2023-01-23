Екатеринбуржцы массово просят мэра оставить популярный автобусный маршрут. Фото

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Отсутствие павильонов на автобусных остановках. Курган , снег, зима, автобусная остановка, пассажиры, улица карбышева, ожидание автобуса
Екатеринбуржцы подготовили обращение к главе города из-за переноса автобусного маршрута №030 Фото:

Жители Екатеринбурга просят главу города Алексея Орлова оставить автобусный рейс маршрута №030. Они уже подготовили письменное обращение к градоначальнику. Об этом URA.RU рассказала одна из пассажиров маршрута №030.

«Просим вас оставить утренний рейс маршрута №030, потому что каждое утро автобус едет полный пассажиров. Люди добираются на работу так более двух лет. Нам сообщили, что время рейса поставят позднее на 30 минут, что создаст проблемы с прибытием на работу вовремя», — сказано в письме к мэру Екатеринбурга.

Горожане не могут выйти на руководителя данного маршрута. «Другого транспорта в нужное время по этому маршруту нет», — отметили они.

Корреспондент URA.RU сделал запрос в администрацию города. Там пояснили, что при направлении письма в мэрию, на него обязательно будет подготовлен ответ.

Комментарий от транспортной компании «Авто гамма» получить не удалось. В компании не ответили на звонок.

Ранее агентство сообщало, что екатеринбургские автобусы сошли со своих маршрутов. Причиной стали больничные водителей общественных транспортов.

Екатеринбуржцы массово просят мэра оставить популярный автобусный маршрут
Фото:

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Жители Екатеринбурга просят главу города Алексея Орлова оставить автобусный рейс маршрута №030. Они уже подготовили письменное обращение к градоначальнику. Об этом URA.RU рассказала одна из пассажиров маршрута №030. «Просим вас оставить утренний рейс маршрута №030, потому что каждое утро автобус едет полный пассажиров. Люди добираются на работу так более двух лет. Нам сообщили, что время рейса поставят позднее на 30 минут, что создаст проблемы с прибытием на работу вовремя», — сказано в письме к мэру Екатеринбурга. Горожане не могут выйти на руководителя данного маршрута. «Другого транспорта в нужное время по этому маршруту нет», — отметили они. Корреспондент URA.RU сделал запрос в администрацию города. Там пояснили, что при направлении письма в мэрию, на него обязательно будет подготовлен ответ. Комментарий от транспортной компании «Авто гамма» получить не удалось. В компании не ответили на звонок. Ранее агентство сообщало, что екатеринбургские автобусы сошли со своих маршрутов. Причиной стали больничные водителей общественных транспортов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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